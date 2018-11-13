中日韓等16國意見分歧 年內難談妥RCEP

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中日韓和東協等16國參加的東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）部長會議日前在新加坡召開。日本共同社引述談判消息人士披露，主席國新加坡提議在一系列磋商後發表的聯合聲明中寫入「取得實質性進展」以取代「達成實質性妥協」。與會各方分歧明顯，實現年內談妥的目標很困難，一致同意放棄年內達成實質性妥協。

日本共同社報導指出，中日韓和東協等16國參加的東亞區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）部長會議12日下午在新加坡召開。日本經濟產業相世耕弘成會後接受媒體採訪時表示，有的領域取得了一定進展，同時也承認依然存在沒有達成協議的領域。關於聯合聲明的內容，世耕指出「最終將由首腦判斷」。

報導稱，2013年起持續至今的RCEP談判圍繞約20個領域展開討論。此前各方已就經濟技術合作等5個領域達成協議，但削減關稅、制定知識產權保護規則等容易產生利害衝突的領域尚未解決。

關於在剩餘領域達成何種程度的協議就視作實質性妥協，8月的部長會議確認了相關水準。各方原本力爭通過此次會議達成實質性妥協，但似乎未能相互讓步。對於大幅下調貨物關稅態度謹慎的印度與要求實現高水準貿易自由化的日本、澳洲等分歧顯著。

報導稱，RCEP若能實現，將形成人口約佔世界一半、貿易額及國內生產總值（GDP）分別佔全球總量三成的巨大經濟圈。同時，也能展現出與美國川普政府等強行推進的保護主義對抗的姿態，一直以來備受期待。

(中時 )

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