打臉陳其南？ 政院滅火台北故宮整修無封館規畫

2018年11月13日 12:22 工商 呂雪彗

台北故宮博物館未來恐將閉館？國民黨立委柯志恩昨（12）日爆料，據故宮內部會議顯示，故宮北院將於109年起閉館3年，將是故宮創館以來，封館最久的時間，此引起外界議論，認將衝擊觀光。

對此，行政院今趕緊滅火，行政院發言人Kolas Yotaka表示，故宮整修期間，故宮不閉館，南院持續擴大充實展覽內容。有關詳細內容，將請故宮完整對外說明。

柯志恩昨表示，首聞此事，故宮卻未提前對外聲明，難道不擔心觀光協會去告御狀嗎？對此，故宮院長陳其南坦言，南院北院都是故宮，目前北院閉館3年是定論，不過時程仍未確定。但此言已引起廣泛議論，將衝擊國際觀光客來台。

行政院今天緊急澄清，Kolas發言人表示，相關方案還在故宮內部的討論程序中，尚未有結論報行政院。而行政院曾於民國106年12月6日核定「新故宮-故宮公共化帶動觀光產業發展中程計畫(107年-112年)」(草案)一案，其中並未核定要將故宮正館封館，而是「在整建工程施工期間，將部分人員及部分國寶南移進駐，辦理策展、文創、行銷、宣導等活動配套。」

此外，故宮於107年1月11日於行政院院會報告中，還預估107年-113年南、北院的觀光人數，於109年（2020年）配合東京奧運活動，預估至北院參訪的人數可達540萬，110年仍可達560萬等。

行政院強調，其立場為：故宮整修期間，故宮不閉館，南院持續擴大充實展覽內容。

(工商 )