台中》政見辯論會打政績牌 林佳龍：我已準備四年了

2018年11月13日 12:26 中時 盧金足 、影音剪輯/ 杜宇喬 、影音剪輯/

政見發表登場前 盧秀燕拜票後閉關 林佳龍勤跑市政

台中市長選舉政見辯論會13日晚上七時登場，準備好了嗎？台中市長林佳龍表示，「對於今天的政見辯論會，我已經準備了四年，最重要的就是把我們施政的成績做個報告！」對他一個現任者來講，就是實問實答，做實事說實話，因為在選舉期間一些抹黑都建立在錯誤資訊上，今天候選人難得同台，他會來公布一些正確資訊，希望大家可以一起討論。

林佳龍今天在出席東英國中活動重建中心動土後受訪表示，政見辯論會會將重點放在這四年來台中的改變看得見，大台中在進步中，「感謝市民給我們這四年建設台中的機會！拜託市民讓我們的進步可以持續，讓台中帶來城市光榮感，特別我們這次舉辦世界花卉博覽會，台中的蛻變讓全世界看見」。

「很多人都去看過花博，截止至昨天統計人數，有將近65萬人次」，林佳龍說，平均一天有6萬5000人，這些就是最好的見證，「我們會利用這個機會跟市民做個報告，期待進步的台中不能再走回頭路，我們的台中隊會承擔起這個責任，打造一個進步的、光榮的台中」。

他強調，台中市人口即將突破80萬人，也是公認全國最宜居城市，是市民及市府的努力，台中能夠吸引這麼多人在這裡生活工作，涉及這個都市發展充滿希望，除123大台中奠基工程，還有一些軟實力，像托育托老一條龍、青年希望工程等，讓在這裡生活工作的人，可以安居樂業。

林佳龍強調，選舉輸贏是一時的，但不要去傷害台中，台中是一個充滿希望的城市，不要為了選舉來影響台中的形象，這點是他在會場上會來呈現正確的數字，提供給也要參與競選的人參考，可以理性辯論，促進台中進步。

林佳龍說，對一個市長來講，每一天都很寶貴，能夠多對市民做一件事，就是多留下一個好的政績，「所以對我來講，這個不是辯論，而是我對於四年來政績的報告，也是未來四年政見，我要怎麼做的報告」。對手國民黨台中市長候選人盧秀燕今天下午沒有安排行程，林佳龍表示，「我的行程並不改變，因為要講的東西都在我的腦袋裡！」

(中時 )