傳劉鶴和穆努欽通電話 惟貿易協議談判未有突破

友善列印
工商

華爾街日報報導，在大陸國家主席習近平與美國總統川普在本月底於二十國集團（G20）峰會會晤前，中美高層再度展開對話。報導稱，美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）與中方貿易談判負責人、國務院副總理劉鶴上周五（9日）曾通電話，顯示雙方嘗試達成和解，但在貿易談判協議問題上未有取得任何突破。

報導引述知情人士稱，目前美方要求中方在雙方開始貿易協議談判前，拿出具體的提議，大陸官員不願，稱希望先談判、再拿出正式提議。中美兩國的官員稱，中方官員擔心一旦他們拿出正式提議，將失去談判籌碼。

上述官員稱，穆努欽和劉鶴的通話，沒有在這些問題上取得任何突破，但重啟對話表明雙方嘗試達成和解。

不過，一些對中國持強硬立場的美國官員認為，在美中領導人於G20峰會期間會晤之前，中方將拿出一項提議。他們還表示，美中最多可能會就貿易爭端達成某種休戰協議，美國會暫停對大陸產品加徵關稅。接下來雙方可能會舉行詳細磋商。但即使是有限的停火協議，可能也很難達成。

報導指出，習近平已要求各部委提出對談判的具體期望，以便雙方能在G20峰會之後繼續談判。大陸官員亦不指望兩國在G20峰會上解決貿易爭端問題，希望能達成一項全面的協議架構，之後再磋商細節問題。

據稱，白宮國家經濟委員會正研究在農產品關稅、技術轉讓、網路安全和知識產權保護方面何種提議是可接受的。

(工商 )

中日韓等16國意見分歧 年內難談… 易綱出席BIS行長例會，討論全球…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。