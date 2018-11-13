傳劉鶴和穆努欽通電話 惟貿易協議談判未有突破

2018年11月13日 12:57 工商 黃欣

華爾街日報報導，在大陸國家主席習近平與美國總統川普在本月底於二十國集團（G20）峰會會晤前，中美高層再度展開對話。報導稱，美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）與中方貿易談判負責人、國務院副總理劉鶴上周五（9日）曾通電話，顯示雙方嘗試達成和解，但在貿易談判協議問題上未有取得任何突破。

報導引述知情人士稱，目前美方要求中方在雙方開始貿易協議談判前，拿出具體的提議，大陸官員不願，稱希望先談判、再拿出正式提議。中美兩國的官員稱，中方官員擔心一旦他們拿出正式提議，將失去談判籌碼。

上述官員稱，穆努欽和劉鶴的通話，沒有在這些問題上取得任何突破，但重啟對話表明雙方嘗試達成和解。

不過，一些對中國持強硬立場的美國官員認為，在美中領導人於G20峰會期間會晤之前，中方將拿出一項提議。他們還表示，美中最多可能會就貿易爭端達成某種休戰協議，美國會暫停對大陸產品加徵關稅。接下來雙方可能會舉行詳細磋商。但即使是有限的停火協議，可能也很難達成。

報導指出，習近平已要求各部委提出對談判的具體期望，以便雙方能在G20峰會之後繼續談判。大陸官員亦不指望兩國在G20峰會上解決貿易爭端問題，希望能達成一項全面的協議架構，之後再磋商細節問題。

據稱，白宮國家經濟委員會正研究在農產品關稅、技術轉讓、網路安全和知識產權保護方面何種提議是可接受的。

(工商 )