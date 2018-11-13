封關！14日凌晨0時起禁發民調 違者最高罰500萬

2018年11月13日 12:58 中時 楊佳穎

選舉將至，中選會13日也召開記者會，正式宣布民調封關日為11月14日凌晨0時起；此外，投票當日不得從事任何競、助選宣傳活動，包含簡訊、LINE、臉書等傳遞散佈都會觸法，恐挨罰50萬至500萬元。

選前各方民調盡出，中選會主委陳英鈐13日指出，政黨及任何人自選舉公告發布之日起，至投票日10日前進行有關候選人或選舉民意調查資料之發布，應載明負責調查之單位或主持人、辦理時間、抽樣方式、母體及樣本數、經費來源及誤差值。

陳英鈐進一步說，投票日前10日至投票時間截止前，不得以任何方式發布有關候選人或選舉民調，也不得加以報導、散佈、評論或引述。副主委陳朝建補充，由11月24日投開票日向前推算，11月14日凌晨0時起，禁止任何民調發布及傳送、傳遞，若違法恐挨罰50萬至500萬元。

陳朝建也提醒，11月24日當天既是九合一選舉投票日也是公投投票日，同時適用《選罷法》及《公投法》規範；而依《選罷法》規定，當日任何人都不得從事競、助選宣傳活動，候選人也不得從事公投宣傳活動。

另外，依照規定，投、開票所禁制區範圍內禁止從事任何活動，包含公投宣傳；而禁制區外範圍則是不得有任何競選、助選活動，固然候選人以外的人可在當天進行公投宣傳活動，但不能穿插候選人姓名、號次、政黨名稱、影像、聲音、文字等藉機助選。

至於怎樣的網路行為樣態恐觸法？中選會法政處長賴錦珖指出，以往裁罰案例，像是在投開票當日傳簡訊或LINE，以及臉書更新、電子郵件、民調傳遞散播等，都會構成觸法，雖然樣態無法一一列舉，但有人檢舉就會進行調查。

他進一步說，過往也有案例為民眾將資訊LINE到群組，遭群組內成員檢舉，而中選會查證屬實後就會進行裁罰；不過，這部分目前正推動修法，因為有些行為人並非候選人、政黨，而是一般民眾不了解規定，自發性、不經意做了競選、助選行為而受到50至500萬元重罰，因此向內政部建議將罰則適度調降。

(中時 )