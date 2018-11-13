鞏固南疆 日媒：大陸計畫打造中寮泰自貿區

2018年11月13日 12:57 中時 楊家鑫

南海周邊是大陸「一帶一路」重要通道，同時也是南疆重地，在中美貿易戰火之際，大陸持續鞏固周邊關係。《日經亞洲評論》報導稱，大陸正計畫打造中寮泰自貿區。正在加緊和東南亞湄公河流域國家建立商業聯繫，探討建立覆蓋雲南邊境、寮國和泰國北部地方的自貿區。在該區域內，大陸將對來自非毗鄰國家的產品免除關稅和增值稅。

《日經亞洲評論》報導指出，清邁大學中國資訊中心負責人表示，「這是中國第一次通過邊境貿易給出特殊優惠，與湄公河流域國家建立聯繫，最終涵蓋整個東協。」

報導稱，大陸今年向瀾滄江-湄公河合作機制投資170萬美元，這一合作機制提出了將大陸-寮國邊境自貿區擴展到寮國-泰國邊境的想法。瀾滄江-湄公河合作是大陸與柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、越南共同發起和建設的新型次區域合作機制。

泰國貿易談判部長表示，擬定的自貿區將涵蓋大陸雲南的磨憨口岸、寮國北部地方直到泰國北部的清孔。

報導稱，大陸已與寮國政府簽署了一項諒解備忘錄，來研究縮短連接中寮泰的R3A高速公路全程行駛時間。R3A高速公路連接大陸的昆明、寮國的會曬和泰國的清孔。此外，曼谷-廊開高鐵也已開工建設，計畫最終連接越南和大陸的鐵路路線。

報導稱，大陸打算利用該專案促進跨境電子商務的發展，目前這一行業的需求量激增。大陸政府已經在磨憨口岸和其他南部邊境地區建立了電商、物流行業所需基礎設施，提供一站式海關服務。

泰國貿易談判部部長表示，自貿中心將是泰國和其他湄公河流域國家從大陸「一帶一路」倡議中獲益的方式，這些國家可以將商品通過大陸和哈薩克西部出口到歐洲。

(中時 )