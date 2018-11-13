美陸軍方對話緩解兩國關係

2018年11月13日 12:56 中時 李文輝

美國國防長馬提斯與大陸國防部長魏鳳和眼下使兩國進入暫時平靜期，早些時候，同意繼續商談「降低風險的危機溝通和化解衝突框架」。美國之音今報導，分析家說，這次華府美陸對話通常會在一系列激烈動作之後給陸美兩軍關係帶來一段平靜。這樣激烈動作包括9月間美陸軍艦差點相撞。分析家預測說，這次平靜期至少可持續到11月30日和12月1日。屆時美國總統和大陸國家主席將會晤

馬提斯與魏鳳和的會談觸及北京在南海的軍事擴張問題。除了大陸之外，還有五方對那片海域提出主權聲索。

美國方面要求大陸停止將那片海域軍事化，而大陸方面則要求美國政府停止派遣軍艦駛近大陸占據的小島。但美國國防部表示，雙方一致認為，在更為廣闊的陸美關係中，雙方的軍隊關係可能是有助於兩國關係穩定的因素。

分析家說，像這次華府舉行的美陸對話通常會在一系列激烈動作之後給陸美兩軍關係帶來一段平靜。這樣的激烈動作包括今年9月美陸兩國軍艦差點相撞。分析家預測說，這次平靜期至少可持續到11月30日和12月1日。屆時美國總統和大陸國家主席將會晤。

在台北的南海智庫主任喬納森·斯班格勒說，每次兩國會晤，都是建立信任的舉措。彼此保持接觸比不接觸要好。

新加坡南洋理工大學海事安全研究員高瑞連說，北京或華府都不會停止讓對方不滿的行動。但雙方將因為兩國領導人的會晤冷靜低調下來。

他說：他們並沒有在造成現今南海問題的根本原因上達成一致，「我們很難忽視這一事實。」東南亞國家對差點發生的衝突很擔心，同時，美國和大陸都想在與這些國家保持現有關係的同時，抵制另一方的影響力。

高瑞連表示：「大陸和美國都有理由有動機至少表現得像它們想要使南海保持穩定。」

大陸根據一些自己的歷史資料聲稱對這片海域的大約90%擁有主權，不過文萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南也都對這片海域宣稱擁有部分主權。大陸在過去的十年裡在有爭議的島礁上為轟炸機、導彈和雷達系統建造設施的行為激怒了這些在軍事力量上較弱的國家。

美國對這片面積為350萬平方公里的海域不聲稱擁有任何主權，但認為這片海域必須向國際開放自由航行。美國海軍經常向該海域派遣船艦進行自由行，還和菲律賓每年都舉辦一次聯合海軍演習。

2016年，美國還撤銷了向越南售賣某些特定武器的禁令。此外，美國也向大陸收回了參加6月和7月舉行的多國環太平洋戰爭演練的邀請。

聲明表示，在9日的會面中，馬提斯「出了所有海軍力量在以國際標準和常態為指導的安全和職業的方式下進行作業的重要性。」美國國務卿蓬佩奧和中共政治局委員楊潔篪也參加了會面。

美國國務院聲明表示，大陸國家主席習近平和川普總統將於阿根廷舉行的G20峰會期間會面， 上周會談的一些話題就是以該峰會為中心展開的。國家領導人一般會避免在峰會前給對方造成一些不愉快。

一些人認為，相比於海洋上的衝突，習近平和川普更有可能談及已長達了10個月的貿易衝突。今年，美國政府許可了對來自大陸價值2500億美元的商品徵收關稅。

紐約帕克戰略政治諮詢公司的副總裁肖恩·金表示，「川普和習近平會面時不會談論許多有關南海的問題，因為那場會議名義上就是關於貿易的。」

但高瑞連表示，這兩位領導人也可以選擇就海上糾紛交換看法或是做出一些令人樂觀的保證。

(中時 )