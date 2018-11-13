新北金山5座免費公共浴室！泡湯勇闖神秘美景

金山區共有五座免費的公共浴室：金包里、豐漁、磺港、南屏、社寮，泉質各異，滿足不同需求。(宋原彰翻攝)

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中時
宋原彰
金山區共有五座免費的公共浴室：金包里、豐漁、磺港、南屏、社寮，泉質各異，滿足不同需求。(宋原彰翻攝)
金山區共有五座免費的公共浴室：金包里、豐漁、磺港、南屏、社寮，泉質各異，滿足不同需求。(宋原彰翻攝)

入秋之際，氣候漸涼，位於台灣最北部的金山溫泉，在日據時期台灣總督府即建立了溫泉招待所，目前是全台免費溫泉公共浴室密度最高的地區，金山區共有五座免費的公共浴室，民眾在享受泡湯之際亦可攜家帶眷踏青出遊，並品嚐近海捕獲的肥美秋蟹。

金山區公所表示，今年交通部觀光局北觀處再度結合北部六大溫泉區舉辦「2018-19台灣好湯-溫泉養生季‧湯遊北台灣」系列相關活動，金山區共有五座免費的公共浴室：金包里、豐漁、磺港、南屏、社寮，泉質各異，滿足不同需求，歡迎民眾前來品湯；溫泉公共浴室開放時間詳情及泡湯注意事項，可至金山區公所網站查詢。

金山區公所區長陳國欽表示，背山面海的金山，擁有許多山海美景，如傳說的金山八景「磺港漁火」、「龜山曉日」、「燭臺雙峙」皆美不勝收，民眾可在享受完秋涼美湯後順道遊覽，遠離塵囂並享受舒適又帶有神秘的風景，誠摯邀請大家來感受金山獨有的秋日風情！

為確保金山區溫泉公共浴室溫泉水質及衛生，新北市政府衛生局定期派稽查人員前來抽檢溫泉公共浴室的水質，合格的檢驗結果均張貼公告於現場，讓民眾也能安心享受泡湯。

(中時 )

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