抓包男友上酒店怒分手 偶像女星6年後發現「極樂真相」傻了…

2018年11月13日 12:25 中時電子報 吳品瑤

以《大學生了沒》班底身分受到矚目並出道的女星大元，2012年成為青春女團「Popu Lady」的一員正式出道，甜美可愛形象為她贏得高人氣，被視為宅男女神，近來她上節目透露，大學時曾經交往過一個男友，男方不僅擄獲她芳心，更讓她的姊妹們讚不絕口，沒想到這個眾人眼中的「好男人」竟被抓包上酒店，讓她怒提分手，沒想到6年後的今天，其背後真相終於揭開，讓大元驚愕不已。

大元日前作客《綜藝大熱門》，拿出舊愛送的禮物出來拍賣，也聊到往日情，她透露大學時某任男友，大自己7、8歲，已經出社會當上班族，不但成熟穩重且口條很好，也很會說甜言蜜語，讓大元相當崇拜，就連平常小倆口吵架，她跟閨密抱怨，閨密還會反過來說錯的是她，足見男友優質程度。

而大元年輕時談戀愛是「家裡蹲派」，她又愛黏男友，因此雙方都是互相報備行蹤，而男方經常應酬，某次大元發現所謂的應酬其實上酒店，她為此質問男友，男方則堅稱應酬本來就是指上酒店，她雖知道這也算應酬的一種，但實在辦法接受，於是黯然分手。

如今這段情過去已經6、7年，大元因為拿出舊愛的禮物而重提分手往事，她如今回想覺得當年的自己太幼稚，可能對方真的就是工作忙碌，還問現場男星，會不會男友上酒店「是不是真的在應酬嗎？」，結果立刻遭小鐘打臉揭穿真相：「酒店怎麼可能只有在應酬」，讓她大傻眼。

(中時電子報)