東協國家擔憂美陸爭端升級

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中時
李文輝

11月中旬的東協美國峰會之前，東南亞國家就華府和北京之間日益升級的緊張關係表示憂慮。他們擔憂的包括美陸貿易戰，兩國政府之間激烈的言辭交鋒，以及最近兩國軍艦險些相撞。

9月，美國驅逐艦與大陸軍艦險些相撞。最近距離為41米，之後美艦轉向而避免相撞。

這次事故發生在南海大陸聲稱擁有主權的島礁附近，進一步加劇了華府與北京之間的緊張關係。

大陸近年來擴大了對於南海的控制，在島礁上修建軍事基地和簡易機場。美國與盟友以在有爭議的水域自由航行作為回應，來確保大陸不會截斷海運和和空運。但是大陸對這些航行行為提出挑戰。

美國和平研究所維克拉姆·辛格說：最近大陸與英國軍艦產生了類似矛盾，和其他國家也有同樣衝突。作為回應，美國、澳大利亞、英國和其他國家計畫將繼續航行並應對他們所說的大陸的干擾。

不僅僅是應對，同時也是採取強硬立場。本月早些時候，美國雷根號航空母艦與日本驅逐艦進行該區域最大規模軍事演習。

外交關係委員會查爾斯·庫普坎說：目前還不是大陸代替美國成為全球力量的最後關頭，然而對大陸附近海域領導地位的爭奪卻已經處於風口浪尖。

截至目前，美陸兩國軍事領導層仍在溝通，顯示雙方都不希望對抗。

為了緩和南海緊張氣氛，大陸和東協國家在上個月進行首次海上軍事演習。東協也計畫明年首次與美國進行聯合軍事演習。

(中時 )

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