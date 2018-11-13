日內閣會議決定新日皇登基10連休相關法案添祝賀氣氛

2018年11月13日 12:42 中時 黃菁菁

日本政府內閣會議13日上午決定，2019年4月30日舉行日皇明仁退位禮正殿儀式，5月1日舉行皇太子德仁登基為新日皇的劍璽等繼承儀式，以及公布新日皇登基的「即位禮正殿儀式」之10月22日這3天為「僅限2019年」的國定假日。待國會通過立法後，明年4月27日至5月6日將出現10連休長假。

日本內閣會議13日決定，日皇退位與新日皇登基的相關紀念日法案，待向臨時國會提出，經審議通過立法後正式確定。日本政府目前已著手準備有關日皇退位、新日皇即位的各項儀式，目前預定4月30日舉行日皇「退位禮正殿儀式」、5月1日舉行皇太子登基為新天皇的「劍璽等繼承儀式」及「即位後朝見儀式」。

日本4月底、5月初的國定假日本來就多，加上日本的國定假日法規定，假日若撞上周日則周一補假1天，兩個假日中間若隔了1天平日也要改成假日。

明年4月29日星期一為日本的國定假日「昭和之日」，加上30日退位禮正殿儀式，5月1日劍璽等繼承儀式，5月3日為原來的假日「憲法紀念日」、4日「綠之日」、5日「兒童節」又碰到周日，故周一補假1天，5月2日夾在中間也改成假日，故從4月27日至5月6日將有10天連休。

德仁宣布登基的「即位禮正殿儀式」訂於10月22日舉行，同時將舉行「祝賀御列儀式」的遊行。待德仁成為新日皇後，他的弟弟秋篠宮將成為皇位繼承順位第1的皇嗣，故2020年4月19日將舉行「立皇嗣之禮」。

(中時 )