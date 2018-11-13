「2018新北耶誕城」傳蔡依林與香港天后壓軸飆唱！

2018新北耶誕城傳壓軸將是蔡依林與鄧紫棋。（圖／翻攝自蔡依林、鄧紫棋臉書）

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中時電子報
／綜合報導

新北市舉辦多年的「歡樂耶誕城」今年將在11月16日展開，本次以「太空、星球」為主題，以往都會邀請眾多歌手參加的耶誕城，今年僅有兩天是國語流行歌手的演唱會，據傳今年卡司最大咖就是台灣天后蔡依林與香港天后鄧紫棋。

外傳蔡依林將在第二天耶誕城演唱會登場壓軸，更可能會帶來新歌。（圖／翻攝自蔡依林臉書）

據《ETtoday》報導，今年耶誕城第一天壓軸歌手是香港「鐵肺歌后」鄧紫棋，第二天壓軸則是「呸姐」蔡依林，超強卡司讓人十分期待，兩人將在12月15、16日登場，屆時勢必掀起高潮。

鄧紫棋日前登上美國NASA唱成名曲「光年之外」。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）

「2018新北市歡樂耶誕城」今年有4大夢幻燈區，包括「桑塔星系」、「幻彩星系」、「波力星系」和「環狀星系」。「桑塔星系」延續每年最受歡迎的光雕秀，還有星球主題貨櫃市集和2座免費遊樂設施；「幻彩星系」今年大走科技藝術風，首創巨型LED球體藝術裝置「迷幻星球」，並與紐約藝術家合作展出LED互動裝置「許願星池」；「波力星系」則有小朋友最愛的「波力POLI」現身；「環狀星系」會以點控式網狀LED裝飾捷運軌道牆，將絕美燈區延伸至府中商圈，打造出浪漫的「銀河軌道」。

(中時電子報)

歡樂耶誕城浪漫燈區。（譚宇哲翻攝）
歡樂耶誕城16日開城。（譚宇哲翻攝）

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