看動畫遙想龜派氣功！七龍珠交響音樂會明年登台北

2018年11月13日 12:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

談到漫畫《七龍珠》可說是六七年粉絲的童年回憶！可愛的「孫悟空」、色瞇瞇的「龜仙人」、光頭又富有正義感的「克林」都是很多人的最愛！其中動畫多首主題曲也是很多粉絲耳熟能詳！明年1月在國家音樂廳將有機會聽到這結合動畫的交響音樂會，更邀請到七龍珠動畫初代主題曲的原唱者「高橋洋樹」先生來台熱血開唱。

全世界知名的動畫「七龍珠」官方音樂會《七龍珠交響音樂會Dragon Ball Symphonic Adventure》，自2017年5月份在法國巴黎首演後，在歐洲獲得極大的迴響。磅礡的管弦樂團演奏，加上後方大型螢幕播放動畫片段，讓粉絲在近兩個小時的旅程中，宛若進入七龍珠的動畫世界！

高橋洋樹先生將帶來經典的動畫主題曲。（主辦單位提供）

“Cha-La Head Cha-La~~~”當這首《七龍珠Z》的主題曲旋律響起時，絕對會勾起六、七年級的兒時熱血青春回憶。這部由日本漫畫大師鳥山明所創作之作品，劇情描述冒險、戰鬥的熱血故事，而主角悟空迎向挑戰不畏戰鬥、追求夢想不斷修煉自我，是許多朋友們兒時的偶像。

本音樂會由法國OVERLOOK EVENT製作，精選來自《七龍珠》及《七龍珠Z》兩大經典的動畫系列之曲目。除了驚險的戰鬥配樂由管弦樂團現場演奏外，後方更結合巨型螢幕播放「經典動畫」橋段。本演出特別邀請到初代主題曲原唱「高橋洋樹」先生，將帶來一系列令人熱血激昂的歌曲，如：Cha-La Head Cha-La，We Gotta Power等經典曲目。《七龍珠交響音樂會》門票自11月13日起全台ibon啟售。

(中時電子報)