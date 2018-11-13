近6成身障者沒搭過公共運輸 輪椅族不敢搭公車打臉政府

2018年11月13日 12:39 中時 王思慧

副總統陳建仁（後排右二）今出席甸基金會主辦「長者及身心障礙者交通及運輸服務國際大會」，跟身心障礙者合影。（伊甸基金會提供）

副總統陳建仁今（13）出席伊甸基金會主辦「長者及身心障礙者交通及運輸服務國際大會」，指出低地盤無障礙公車數量已達77％，台鐵在2022年會全面車廂及月台無階化。不過，輪椅族張美玲卻「打臉」表示，雖然台北有低底盤公車，但擔心輪椅會卡住，耽誤其他乘客時間都不敢搭，寧可包計程車或是預約復康巴士，顯示公共運輸無障礙仍有進步空間。

長者及身心障礙者交通及運輸服務國際大會（TRANSED）是由美國運輸研究委員會（ransportation Research Board；TRB）於 1978 年創辦，每三年在不同國家舉行，台北是繼日本濱松、香港、印度新德里後，在亞洲舉辦此會議的第四個城市。本次大會主題為「人人自由行：無障礙交通連結全世界」，共有40國、163名的國外相關業者及學者與會，議程中也將分享交流97篇相關論文。

伊甸基金會表示，隨著交通建設普及，民眾使用大眾運輸工具的頻率愈來愈高，但從衛福部最新身心障礙者生活狀況及需求調查中，發現過去一年來，有近六成的身心障礙者未使用過公共運輸工具，其中失智症、肢體障礙、多重障礙族群未使用公共運輸佔比更高於平均值。

輪椅族張美玲說，每次外出，交通一直是最頭痛的問題，儘管低底盤公車逐漸普及，但公車跟人行道還是有間隙，電動輪椅的輪子有可能會卡住，公車司機通常不願幫忙，其他乘客也都冷眼旁觀，「我到現在都不敢搭公車」，選擇車資為計程車三分之一的復康巴士還比較安全。更曾聽聞其他輪椅族因太矮，怕招不到公車，只能到慢車道上招手，實在是很危險。

張美玲表示，自己一年會國旅一至兩次，大部分都搭台鐵、捷運、高鐵，印象最深刻是曾有台鐵站長為了讓她方便上車，更改列車停靠月台，當時十分感動；也曾經在站務人員的引導下，確認沒有列車經過，直接穿越鐵軌；在花蓮站則是多繞一大圈出站，即使不方便，還是很感謝站務人員幫忙。

她認為，無障礙設施做得比較好的是高鐵，月台間隙很小，對輪椅族來說很方便，台北捷運的月台間隙較大，曾在市政府站下車，輪椅卡住，不過相較之下還是公車的間隙差最多，希望政府能從身障者角度改善公共運輸無障礙設施。

另外，年長者的外出需求也難獲重視，75歲的謝洋介表示，因年紀大無法長途開車，但又想與行動較不方便的老伴四處走走，但常會煩惱景點的無障礙設施是否足夠，行程的安排有沒有體諒到年紀大，行動力與體力不如從前的狀況。

伊甸基金會國際發展處長吳淑芬表示，雖然年長者、身心障礙者對無障礙交通環境的需求不盡相同，但行的權利不應有所差異，打造友善環境，除政府帶頭推動無障礙建設外，社會大眾也要加強相關認知與理解，並發自內心實踐。

(中時 )