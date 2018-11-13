被影射與立委曖昧？ 南市議員候選人告「府城綠西瓜」粉專抹黑

民進黨台南市東區市議員候選人蔡筱薇前往台南地檢署按鈴控告「府城綠西瓜」粉絲專頁，涉嫌惡意在網路上刊登散佈不實謠言。（蔡筱薇陣營提供）

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民進黨台南市東區市議員候選人蔡筱薇，13日前往台南地檢署按鈴控告「府城綠西瓜」粉絲專頁，涉嫌在網路上影射她與某立委有曖昧，散佈不實謠言。蔡筱薇表示，不能容忍這種劣質廉價的選舉粉專繼續散佈假新聞與假消息，否則民主選舉會被毒害到枯萎。她已經報警並提告，要求警方立即嚴加偵辦這個選舉抹黑網站，一定要揪出幕後黑手是誰，也呼籲大家一起譴責這種負面選舉的歪風惡行。

「府城綠西瓜」臉書專頁12日發文，質疑林俊憲為何年初離婚後，原服務處助理蔡筱薇身分就扶搖直上？只見新人笑不見舊人哭，林委員跟蔡助理公開騎給大家看，那麼美好、那麼愜意，蔡助理受到滿滿的加持，讓東區其他民進黨議員只能羨慕啊！下方還有網友留言「 肥水不落外人田」。

「為什麼年輕女性參與選舉要受到有色眼鏡歧視？」蔡筱薇指出，該粉專在競選期間設立，明眼人都看得出來這是屬於某陣營的側翼粉專，長期散佈假新聞與假消息，她不能放任這樣的粉專長期汙辱台南人、欺負女性同胞，幕後黑手是誰她已經大概了解，希望警方嚴加偵辦找出證據，將對方繩之以法。

蔡筱薇認為，臉書粉專設立的程序十分簡便，方便不少有心人躲在後面釋放假新聞與假消息，如果她再不挺身而出，台南真的會被這種廉價的打手專頁看扁。如今她選擇站出來按鈴提告，就是因為她堅信唯有透過法律途徑，才能捍衛女性尊嚴，有效遏止這股負面選舉歪風惡行，也盼藉司法程序揪出幕後的黑手。

(中時 )

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