交通部打Uber護小黃 換租賃業不爽

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計程車業不滿Uber與租賃業者合作，遊走法規模糊地帶，揚言選舉前發動抗爭，交通部趕緊安撫，並研擬相關條款修補漏洞，卻會壓縮租賃車生存空間。消息傳出後，租賃業揚言在11月15日，將號召500輛車到交通部前抗議。

據悉，公路總局研擬的方案，包括代僱行程須高於1小時、禁止排班與巡迴攬客等，還必須揭露車輛、駕駛人、租車費率。形同斷了Uber與租賃車業合作的生路，也壓縮到租賃車傳統業務。

台北市小客車租賃公會理事長王世璋表示，公路總局日前有找業者開過會，但法規條文已決定好怎麼修改，只是要找這些人去簽名背書而已，其中裡面許多條文都是租賃業無法接受，例如租賃車像遊覽車一樣裝設GPS、車內要有租賃車代僱駕駛的價格表且與APP相同、禁止巡迴攬客、每趟行程要1小時以上等。

王世璋表示，計程車業有多元計程車，營運模式與租賃車對打，而全台有超過10萬輛租賃車，每年繳很多稅給政府，計程車不用繳稅，政府竟頂不住壓力，現在要來限制租賃車，太不合理。

交通部表示，Uber與租賃車的合作模式，確實與傳統租賃車代僱駕駛不同，營運時間、里程較短，更像是計程車的巡迴攬客，日前已請公路總局研擬，讓租賃業與計程車業界線更清楚。

公路總局表示，仍在蒐集意見，並與業者討論，相關草案尚還未定案。

(中時 )

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