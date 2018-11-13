大陸血壓藥再出包 食藥署：台灣沒有進口

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大陸藥廠降血壓藥再度出包，《CNN》報導，美國食品藥品監督管理局（FDA）指出，山德士（Sandoz）100毫克與25毫克的降血壓藥物「氯沙坦鉀氫氯噻嗪（losartan potassium hydrochlorothiazide）」，由於被潛在的致癌化學物質污染，需要召回，而該物質是由中國浙江華海製藥公司所製造。台灣食藥署表示，台灣目前沒有進口這兩款藥物，不過有進口50毫克的藥物，初步調查和有問題的這兩款藥物使用的原料完全不同批號，因此仍請廠商確認，是否其他產品有用到相同原料。

據《CNN》報導，美國國立衛生研究院（NIH）表示，JB8912批號的氯沙坦鉀氫氯噻嗪，在有效成分裡檢測出「N-亞硝基二乙胺（NDEA）」，對人類和動物都有致癌風險，主要作為工業原料的穩定劑或是添加在潤滑劑裡。美國FDA於9月底就已禁止華海的藥物進口。

對此，台灣衛福部食藥署藥品組科長洪國登表示，台灣並沒有進口美國回收的兩項產品，只有進口50毫克的產品，且其當中並沒有使用到問題批號的原料。

不過，擔心其他產品使用到相同原料，因此食藥署也同步要求廠商先針對該原料調查齊下其他產品是否用到，若有問題到時就會要求下架。

洪國登也表示，日前大陸血壓藥相繼出狀況時，食藥署即啟動調查，今年七月八日即發現大陸華海製藥公司有問題，已經立即針對他的原料調查，目前初步調查，台灣並沒有進口到問題批號原料。

(中時 )

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