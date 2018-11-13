法院裁定公投意見書不得重行公告 中選會將提抗告

2018年11月13日 13:03 中時 楊佳穎 、 姚志平

今年10公投綁大選，下一代幸福聯盟13日召開記者會控訴，依《公投法》規定，政府機關意見書須在28天前公告，但中選會在上月24日公告後，又在11月2日修改及重新公告，且北高行已裁定違法，要求中選會停止執行也遭無視。對此，中選會主委陳英鈐回應，北高行在裁定前，並未依法徵詢中選會意見，且7日作成裁定，中選會9日才收到，「將依法提起抗告，向各界說明」。

中選會13日舉行107年地方公職人員選舉競選活動期間應注意事項記者會，對於公投公報修正爭議，陳英鈐指出，依《公投法》第17條規定，中選會已在10月24日進行公告，完成法定義務，而行政院在10月29日來文，對於行政院意見做幾點文字修正，「基本上立場、內容一樣，主要是行政院希望讓民眾更了解行政院立場。」

陳英鈐進一步說，中選會依過去第六案前例，在公告後若行政院有意見修正，依前例給予刊登修正，且當時公投公報還沒刊印，此舉也符合《公投法》精神，在公投公報上兩面俱陳，刊載提案人主文、理由書，以及相關機關意見書。

至於法院裁定部分，陳英鈐則直指違反《行政訴訟法》第116條第四項規定，行政法院在做停止執行裁定前，應先徵詢當事人意見，「但北高行並未徵詢中選會意見，中選會事前毫不知情，而法院7日做成裁定也未通知中選會」，中選會9日才收到法院裁定，並將依法提起抗告。此外，中選會9日收到裁定書時，大部分選委會已將公報印製完成，也有部分已發送各區公所。

陳英鈐還補充，事實上中選會在11月2日公布行政院修正意見後，緊接著舉辦電視發表會，若相關提案人對公投提案有任何意見，都能藉由發表會向民眾適當說明、爭取支持。中選會對於各公投內容立場中立、無任何意見，只要是依《公投法》程序投票完成，無論是否通過，都是人民意志表現，中選會予以尊重。

(中時 )