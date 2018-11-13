環團：台中市府速公布空汙評估報告

2018年11月13日 13:21 中時 廖德修

台中反空汙遊行即將於18日登場，主辦單位台灣健康空氣行動聯盟今（13）日與藍委陳宜民及醫師、藥師、公衛學者，一致抨擊台中市政府遲不公布「105年台中市后里區、西屯區、大雅區及港區居民空氣汙染物暴露評估」報告，並呼籲台中市民在反空汙遊行站出來，警告台中市長林佳龍，再不公布空汙報告就用選票把他當掉。

主婦聯盟台中分會執委許心欣表示，這個計畫是當初為了平息台積電中科擴廠的疑慮，2015年5月台中市府承諾做《105年空汙健康風險評估報告》，包含《環境汙染物調查》、《居民空氣汙染物暴露評估》，為期3年、總經費1.5億元。去年6月，《105年環境汙染物調查》已公開上傳環保署網站，但《105年居民空氣汙染物暴露評估》卻一直未公布。如今2018年都快過了，後續的調查也沒有下文。

藍委陳宜民表示，105年健康風險評估報告可能有很多空汙問題，因此不敢公開，奉勸台中市趕快公布，不要步上高雄市的後塵。2014年高雄市曾委託正修科大做臨海工業區健康風險評估，報告出來後卻不敢公布，經環保團體地球公民基金會提出訴願，高雄市府敗訴，才不得不公開報告內容。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，

當「空汙病」已成事實，資訊公開就是義務，從醫學的角度，醫生有義務將病情向家屬解釋。因此公開報告內容是林佳龍的義務，請趕快銷假上班；而且這些報告是動用公務預算做成，政府就有責任向人民報告。這不一定是林佳龍的錯，可能是十年來累積的結果，但應趕快公告，啟動共同預防工作。

此外，多位台中環團人士、醫師、藥師，包括台中市議員候選人也到場訴說當地的空汙嚴重，政府不應再隱瞞資訊；並呼籲市民在1118反空汙遊行一起走上街頭，再不公開空汙報告，就用選票來反映人民的不滿。

(中時 )