台中敬老愛心卡超好用!可搭計程車再轉免費接駁車火車看花博

台中敬老愛心卡超好用，市議員曾朝榮13日建議長輩，可搭計程車再轉免費接駁車、火車看花博！（陳世宗翻攝）

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台中花博參觀人潮踴躍，開幕短短10天就累計近約70萬人入園。因台中市敬老愛心卡自9月25日起可搭計程車，台中市議員曾朝榮13日建議長輩，相揪用愛心卡搭計程車到最近的接駁站或火車站，再轉搭免費接駁車或火車前往花博園區，外出走走，有益身體健康。

台中市敬老愛心卡每月有1000點額度，可免費搭乘台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣中部5縣市的市區公車，以及起迄點都在台中的國道客運。為擴大使用範圍，市府公布一系列擴大服務方案，包括7月16日起，全市30間衛生所看診可抵部分負擔及掛號費；9月17日起更可再上百家民營診所、急救責任醫院及社區醫院折抵部分負擔及掛號費。

曾朝榮指出，為方便老人家外出，9月25日起市府增加扣抵計程車費的好康措施，目前先由已完成刷卡設備建置的台灣大車隊1500輛計程車提供服務，後續並持續擴增中；持卡人自行撥打台灣大車隊服務電話55688預約，不論是逛街購物、看診、旅遊、訪友等，都超方便。

曾朝榮表示，正值花博熱潮，市府推出的花博卡，可享一日免費參觀花博園區，且第二次後每次入園均可享半價優惠不限次數；也可作悠遊卡使用，在超過3000家花博特約商店消費；也可享有折扣優惠，最近服務處常接獲詢問申請民眾電話，持有花博卡，儼然成為時下最夯的共同話題。

曾朝榮強調，市府在全市各區規畫有免費接駁站，可直接前往各花博園區；搭火車前往后里、豐原，也相當方便；建議長輩可利用敬老愛心卡預約計程車前往最適合自己的接駁車或火車乘車地點，再轉搭前往各園區，方便、快速又省錢。

(中時 )

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