客訴破百件！大西洋飲料證實蘋果西打變質 全面下架

新北市衛生局派員抽驗大西洋公司蘋果西打。（譚宇哲翻攝）

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新北市衛生局派員抽驗大西洋公司蘋果西打。（譚宇哲翻攝）

大西洋飲料公司生產的國民汽水「蘋果西打」2公升寶特瓶裝產品，今證實9月28日前製造的產品出現變質、異物沉澱情形，新北市衛生局表示，已責令大西洋公司於11月14日中午12時前全面下架，若於11月14日下午1時起查獲各通路仍有販售違規產品，將依法處辦。

衛生局指出， 11月12日至大西洋公司台北營業所抽驗該產品6件，製造日期為107年7月9日至9月27日，檢驗衛生標準、酵母菌、黴菌及異物，並約談大西洋公司及查閱客訴紀錄，發現該公司於今年7月底陸續接獲122件民眾客訴該產品。

廠方調查指出，產品變質原因可能是生產線機械故障導致，已於9月28日暫停該生產線。

衛生局表示，因大西洋公司尚難排除9月28日前製造之的蘋果西打寶特瓶裝2公升產品無安全疑慮，因此責令該公司於11月14日中午12時前全面下架9月28日前製造的產品，若於11月14日13時起查獲各通路仍有販售違規產品，將依法處辦。

此外，大西洋公司於9月雖已通知下游通路商回收問題產品，但未向新北市衛生局主動通報，已違反《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定，將處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲，消費者若購買到製造日期為107年9月28日前的蘋果西打寶特瓶裝2公升產品，可持購買發票及未開封亦未過期的產品至各通路辦理換貨，若無發票或需辦理退費者，可撥打大西洋公司客服專線0800-241-548及(02)29820061(10線)，由該公司指派專人辦理退貨或退費事宜。

(中時 )

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