川普缺席亞洲兩場重要峰會，美副總統否認怠慢亞洲

友善列印
中時

APEC、東協會議陸續登場，引人關注的是，這兩場亞太峰會，美國總統川普都不參加，由副總統彭斯代替，美媒稱他將力推「印太戰略」。美國彭博社網站批評，這是一種怠慢，給了其他領導人成為焦點的機會。彭斯則聲稱，美國對印度太平洋地區的承諾，比過去還要「更強」。

「美國總統特朗普佝僂著背，右掌前推做出『拒絕』的姿勢，手掌擋住了他的臉。」美國彭博社網站特意配了這樣一張照片，報導「川普跳過所有亞洲峰會」。文章稱，東亞合作系列會議本週舉行，一個缺席者備受矚目——川普。

文章評論，川普將待在國內，由副總統彭斯代替參會，這是一種怠慢，給了其他領導人成為焦點的機會。文章評論稱，美國總統缺席這些峰會可謂史無前例，但對川普而言這一決定尤其糟糕，他主張「美國優先」、不信任盟友，在地區引發憂慮。

彭斯週一抵達日本，之後前往新加坡，最後到巴紐出席APEC會議。當地時間11日，彭斯出發訪問亞洲之前在阿拉斯加對記者稱，總統川普此次缺席亞洲地區舉行的國際峰會，並非要冷落這個地區。他聲稱，美國對印度太平洋地區的承諾，比過去還要「更強」。

新加坡《海峽時報》評論，彭斯希望向盟友就美國的亞洲政策做出保證，但「問題在於，彭斯不是美國總統」。在川普退出TPP、對盟友加徵關稅、激化與大陸的外交及經濟戰的大背景下，彭斯需要做出重大宣佈來撫平多方疑慮，美國-東盟商會前會長尼爾森認為，彭斯如果兩手空空，很難改變人們的看法。

(中時 )

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