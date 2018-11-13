後天看不到《皓鑭傳》！播出時間延期不定

《延禧攻略》班底主演的《皓鑭傳》突然宣布延後播出，但沒有確定時間。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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中時電子報
／綜合報導

大陸古裝大戲《皓鑭傳》原定11月15日在愛奇藝上架播出，昨日大陸方面劇組突然宣布「因檔期調整暫緩上線，上線時間另行通知，同時原定於11月13日舉辦的開播發布會取消。」台灣愛奇藝也緊急發出通知「製片方排播策略更動，上架日期將延後，時間未定，後續與北京愛奇藝兩地同步播出。」

《延禧攻略》中的「高貴妃」譚卓也在《皓鑭傳》中飾演華陽太后。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《延禧攻略》中的「和親王」洪堯也有在《皓鑭傳》中演出。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《皓鑭傳》續用多位《延禧攻略》演員，包含吳謹言、聶遠主演，「袁春望」王茂蕾、「高貴妃」譚卓、「明玉」姜梓新、太監「李玉」劉恩尚、「吉祥」張譯兮、忠僕「小全子」鄭龍、「愉妃」練練、「和親王」洪堯等演員，都參與新戲當中。

吳謹言和聶遠在《延禧》組「魏隆CP」。（圖／愛奇藝台灣站提供）

茅子俊在新戲中飾演秦始皇的爸爸嬴異人。（圖／愛奇藝台灣站提供）

《皓鑭傳》故事描述戰國時代晚期，趙國御史之女李皓鑭（吳謹言飾）因家族鬥爭而流落異鄉，被衛國商人呂不韋（聶遠飾）買下，兩人再遇秦國質子嬴異人（茅子俊飾）。李皓鑭積極尋求改變命運、呂不韋一心想成為人中之王、嬴異人迫切需要返回秦國，三人為不同目的而結盟，聯手在戰國歷史洪流中追求各自理想。

(中時電子報)

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