「太極獅」獲更生美展主題作　更生人潘信孝經營文創中心傳工藝

2018年11月13日 14:42 中時 陳淑芬

更生美展的展出作品「真愛讓我長出翅膀」，獲得2017年大墩美展雕塑第二名（陳淑芬攝）

「雖然紮獅工藝已漸沒有市場價值，但是我一定會堅持下去，讓傳統藝術薪火永續」更生人潘信孝作品「太極獅」獲選為今年更生美展主題創作。他13日在更生美展開幕儀式分享心得表示，他出獄後，以從小學習紮獅及在監所學習花燈、雕塑等工藝成立文創中心，感謝台灣更生保護會台中分會及技訓班指導藝術家黃映蒲等人協助，讓他走向光明的更生之路。

2018年更生美展自11月10日至28日在台中市大墩文化中心展出，13日舉辦開幕儀式及藝術手札「獅子吼」發表會，法務部主任秘書劉成焜、台灣高等檢察署檢察長王添盛、台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長張宏謀及各矯正機關首長等人參加。展出作品有出監藝術人創作、徵件入選及台中地區矯正機關收容人的教化藝文及作業技訓創作。

更生人潘信孝作品「太極獅」獲選為今年更生美展主題創作。潘信孝從小學習紮獅工藝、武術及宋江陣，2004年獲中華民國體育運動總會頒發國家A級舞龍舞獅運動教練、2008年因案入獄服刑、2010年獲台灣燈會全國花燈機關團體組優等、2011年獲台灣中部美術協會中部美展雕塑部作品入選，2017年2月假釋出監經營黑飛燕文創中心。

潘信孝說，他入監10年學習花燈及雕刻工藝，多次想放棄，在家人、藝術家黃映蒲及更保等鼓勵下，他才有勇氣繼續創作，目前紮獅大多從大陸進口，在台灣幾乎沒有市場價值了，但是他會努力將這項傳統工藝傳下去，讓傳統藝術薪火永續。

展品包括藝術家謝承璋的柴燒陶藝作品、陳建忠獲2017年大墩美展雕塑第二名的作品「真愛讓我長出翅膀」等藝術創作。「真愛讓我長出翅膀」以一名長出翅膀的女子為雕塑造型。還在服刑的陳建忠表示，創作靈感來自「莊周夢蝶」，家人的真愛讓他彷彿長出翅膀，能翱翔天際。雕塑指導大師黃映蒲說，此件作品透露出作者內心嚮往自由及家庭的渴望，打動人心。

(中時 )