台北》姚文智質疑柯沒資格要求公布帳目 猛批「詐騙集團」

2018年11月13日 14:23 中時 郭建伸

台北市長辯論上週為了競選經費互相較勁，但市長柯文哲昨批民進黨候選人姚文智不要躲，趕快公布經費細項。對此，姚今天痛罵，如果柯在2014年的細節都證明是沽名釣譽，2018年後關帳卻仍收受捐款，「有什麼資格要求別人公布帳目？」姚直言，就算今年柯公布細節，也可能是假的，比喻最厲害的詐騙集團就是在細節上描述很清楚。

本土社團上午舉行記者會力挺姚文智周日的「手護國家首都」造勢，姚文智應邀出席，比喻年底選舉是「抗中保台」的選舉。由於蔡英文總統日前南下嘉義造勢，表示醫生要力挺陳其邁、涂醒哲，「台北那位就青菜啦」，被網友解讀成「想投柯就投，隨便啦」，媒體也詢問姚文智看法。

姚文智今受訪時說，蔡英文總統的前提是在說幾位醫生出身的候選人，蔡認為要全力支持民進黨的醫生背景候選人，「全力支持陳其邁、塗醒哲，台北的醫生就青菜」。

姚說，蔡英文面對很多醫生講話，大家要把語言脈絡、台語文字搞清楚，並趁選舉時好好學台語，呼籲不必在這做文章。

媒體也問，柯文哲要求姚文智趕快公布經費細項，但姚反批，柯在2014年的帳目，公布之後發生500萬元收據的事情，甚至宣稱關閉帳戶後還收受929萬元的政治獻金，這些都是吃乾抹淨，「這樣細節還有意義嗎？」

姚痛批，如果柯在2014年的細節都證明是沽名釣譽，2018年後關帳卻仍收受捐款，「有什麼資格要求別人公布帳目？」事實上，就算今年柯公布細節，也可能是假的，比喻最厲害的詐騙集團就是在細節上描述很清楚，最不要臉的liar才會把80元的蒜頭拿來做報導，但事實拆穿後才發現是煙霧彈。

姚說，柯文哲的清廉已經完全破產，4年前跟4年後的帳目都講不清楚，「我為什麼要跟著你起舞？」、「你有什麼資格問我要公布什麼樣的帳戶？」他說，他一輩子都接受政治、法律的各方檢驗，為什麼要配合柯文哲的節奏。

此外，姚日前問柯有幾棟房子，柯競選辦公室回應「市長私事沒必要回應」。姚直言，如果房子是私事，財產申報為何要申報房子？如果公職人員有幾棟房子是市長私事，那為何要有陽光法案？市長有多少財產、房子、汽車，這不是私事，否則就不需要向監察院申報。

姚說，他只要半秒鐘就能回答，他名下的房子只有一棟，要求柯盡快說明他跟家人到底有幾棟房子。

(中時 )