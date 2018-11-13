遠東航空加開第三波 台北金門航班紓解返鄉需求

2018年11月13日 13:56 工商 張佩芬

遠東航空為滿足金門地區11月24日地方公職人員選舉投票日之返鄉流量，日前於11月22日至26日投票日前後，已陸續加開23個航班皆已客滿，由於仍有旅客反應機位之需求，遠東航空預計於11月21日/11月22日/11月24日共再加開4個來回架次，並於今日(11/13)中午12:00開放訂位，請各位金門鄉親多加利用。

遠東航空於選舉投票日前後期間於北金航線共計提供31個來回架次3215個加班機機位。

2018年11月第三波金門返鄉加班機時間如下：

11月21日 台北-金門 FE8871 18:50 19:50

11月22日 台北-金門 FE8871 18:50 19:50

11月24日 台北-金門 FE8065 08:50 09:50

11月24日 台北-金門 FE8067 12:30 13:30

11月21日 金門-台北 FE8872 20:30 21:30

11月22日 金門-台北 FE8872 20:30 21:30

11月24日 金門-台北 FE8066 10:30 11:30

11月24日 金門-台北 FE8868 16:20 17:20

遠東航空訂位專線：4499-567(手機請加02)

(工商 )