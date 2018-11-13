巴紐主辦APEC 處處可見「中國」身影

友善列印
中時

南太平洋島國巴布亞紐幾內亞首次承辦大型國際盛事亞太經合會(APEC)，不過，以巴紐的財政能力，根本負擔不起APEC的龐大開銷，中國趁勢提供千萬美元優惠貸款，因此本屆APEC處處可以見到「中國援建」的鮮紅色字眼。外交官員戲稱，這一屆根本就是「中國在巴布亞紐幾內亞主辦的APEC」。

記者一步出機場，處處可見「中國建設銀行」、「中國中鐵」、「中國建材」等廣告看板，而舉行總結資深官員會議（CSOM）和企業諮詢委員會（ABAC）的國際會議中心（ICC），就是由中國出資建造，附近道路也都掛滿了中國的五星紅旗。因此，我國官員舉辦的記者會，都要避開這個場地，以免讓對岸有作文章的空間。

近年來中國勢力進入巴紐，成為第二大援助國。官員透露，走在路上的黃種人，除了較早就來紮根發展的馬來西亞華人之外，幾乎都是中國人，而且大多都是從事營造業、建築業，可以看得出來中國藉由協助APEC基礎建設的機會，更進一步深入巴紐，宛如「非洲經驗」活脫脫在巴紐重演。

另一方面，不只是APEC官方會館充滿中資色彩，就連庶民區也可以見到中國元素。記者實地走訪莫士比港的傳統果菜市場，眼見許多果菜攤販都使用「中糧集團」、「南京愛肥農資」等中國農產加工業者的手提袋，可以想見中國的農業在當地具有一定影響力。

(中時 )

無情真實未來最終預測 藍營6都可… 台北》2因素打擊選情 柯P下令強…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。