巴紐主辦APEC 處處可見「中國」身影

2018年11月13日 14:57 中時 楊孟立

南太平洋島國巴布亞紐幾內亞首次承辦大型國際盛事亞太經合會(APEC)，不過，以巴紐的財政能力，根本負擔不起APEC的龐大開銷，中國趁勢提供千萬美元優惠貸款，因此本屆APEC處處可以見到「中國援建」的鮮紅色字眼。外交官員戲稱，這一屆根本就是「中國在巴布亞紐幾內亞主辦的APEC」。

記者一步出機場，處處可見「中國建設銀行」、「中國中鐵」、「中國建材」等廣告看板，而舉行總結資深官員會議（CSOM）和企業諮詢委員會（ABAC）的國際會議中心（ICC），就是由中國出資建造，附近道路也都掛滿了中國的五星紅旗。因此，我國官員舉辦的記者會，都要避開這個場地，以免讓對岸有作文章的空間。

近年來中國勢力進入巴紐，成為第二大援助國。官員透露，走在路上的黃種人，除了較早就來紮根發展的馬來西亞華人之外，幾乎都是中國人，而且大多都是從事營造業、建築業，可以看得出來中國藉由協助APEC基礎建設的機會，更進一步深入巴紐，宛如「非洲經驗」活脫脫在巴紐重演。

另一方面，不只是APEC官方會館充滿中資色彩，就連庶民區也可以見到中國元素。記者實地走訪莫士比港的傳統果菜市場，眼見許多果菜攤販都使用「中糧集團」、「南京愛肥農資」等中國農產加工業者的手提袋，可以想見中國的農業在當地具有一定影響力。

(中時 )