新竹》超級星期六 林智堅關新公園辦親子歡樂會

2018年11月13日 14:31 中時 陳育賢

選前超級星期六，民進黨新竹市長候選人林智堅將在關新公園舉辦「小智6號樂園」大型親子歡樂會。（陳育賢攝）

選前超級星期六，民進黨新竹市長候選人林智堅將在關新公園舉辦「小智6號樂園」大型親子歡樂會。（陳育賢攝）

林智堅13日在宣傳記者會中強調，將堅持「3不1要」選舉文化，只要歡樂不要怒罵，秉持「快樂選舉」的理念。（陳育賢攝）

選前超級星期六，民進黨新竹市長候選人林智堅將在關新公園舉辦「小智6號樂園」大型親子歡樂會，活動將推出多項親子節目與兒童同歡遊戲。林智堅13日在宣傳記者會中強調，將堅持「3不1要」選舉文化，只要歡樂不要怒罵，秉持「快樂選舉」的理念。

林智堅表示，新世代政治工作者必須肩負提升台灣選舉文化的責任，過去抹黑、造謠、謾罵的選舉文化應被淘汰，蛻變為陽光、正面、快樂、且是親子能參與的活動。

這次選舉他不斷訴求「3不1要」，除希望透過政見爭取市民認同，也要讓選舉活動變的更加有趣。

這個周六他挑選周遭人口組成相當年輕的關新公園，推出「小智6號樂園」創意活動，其中包括陪伴新竹市許多孩子成長的兒童劇團吉祥物「爆爆獅」也將現身，林智堅說，他自己的小孩就將爆爆獅視為偶像，喜歡程度絕對勝過小智市長。

林智堅指出，無心插柳柳成蔭，近期開始在臉書直播與網友互動，首日只是順手拿了橘子吃，沒想到之後網友每天都要求「吃橘子」橋段，甚至連站路口、掃街時，有的支持者會送上寫有「6號」、「凍蒜」等字樣的橘子，有的則寫上對明日新竹的期許，給予他很大的正面力量。

因此，上周六慈雲路晚會時他突發奇想，把橘子帶上台，邀請市民朋友作夥挺小智，成效遠比預期好，現在他的辦公室內橘子是堆積如山。

團隊這次更規畫，凡於這個周六活動當天帶著「6號橘子」或臉書換上「橘子大頭貼」的橘友們，將能獲得限量簽名海報。

他說，從我們自己開始，已經看到改變，令人感動的是昨天赴新竹縣陪同鄭朝方掃街時，也發現許多新竹縣民也響應「6號橘子」運動，且任內舉辦多場大型親子藝文活動，也成為外縣市爭相取經、學習的對象。

今天上午的宣傳記者會由「FOCA福爾摩沙馬戲團」與「好玩的劇團」合體演出，角色扮演成獅子、魔法公主、魔術師等趣味角色，以高難度特技動作、並演奏薩可斯風等樂器，現場演出小朋友耳熟能詳的卡通歌曲「UNDER THE SEA」，將氣氛帶向最高潮。

現場同時也首度播放宣傳影片，透過童趣感、創意十足的動畫，緊抓大小朋友的視線，最後多位親子與林智堅攜手將數10顆橘子拼成「小智」字樣，畫面壯觀，也象徵邀請市民化身「橘友」大桔大力挺小智。

林智堅競選總部主任黃任瑋表示，17日下午2點於關新公園舉辦的「小智6號樂園」，將有寶劍大遊行、馬戲團表演、挺明日新竹市集等精彩活動，邀請民眾當天穿著橘色Dresscode、帶著橘子到場開派對，只要在橘子上寫下明日新竹的期待，並更換FB大頭貼特效框，即可兌換限量簽名海報，千萬不要錯過。

此次記者會包括有競選總部總幹事鄭宏輝、林智堅婦女後援會會長黃富美、黨部主委翁枝宏、議員李妍慧、劉聲正、施乃如及議員候選人曾文濤、劉康彥、陳雪慧、賴稟豐與多位家長都共襄盛舉。

(中時 )