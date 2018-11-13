劈腿風波後炎亞綸發文悼阿嬤 「我會讓自己更好的」

2018年11月13日 14:06 中時電子報 蔡曉婷

炎亞綸透露外婆去世。（圖／翻攝自aayan1120 IG）

炎亞綸上周遭周刊爆料周旋於三男之間，當天他搭機回台北發了聲明，之後便神隱不再回應，不久傳出他私下回應粉絲，指人正在加護病房照顧外婆。今(13日)他發文透露外婆仍不敵病魔過世，隔空對喊話說：「別再牽掛這個喧囂的世界，我們每個人都會照顧好自己，我也會讓自己更好的，我愛你阿嬤，我愛妳」。

炎亞綸之前被爆疑似劈腿三男，公司第一時間否認此事後，炎亞綸發出聲明承認：「我曾經對人付出真感情」，對被傷害的人感到抱歉，之後有網友傳訊給炎亞綸官方IG，得到本人親自回應：「我外婆在家護病房...」，也親自回應並沒有在跟B男交往時同時和A男發生關係，「沒有！不可能」。

稍早炎亞綸曬出與外婆合影，透露擔任小學老師的外婆一直是他心裡最崇拜的人，「外婆就是無論我做錯了什麼都會告訴我應該怎麼改進，我缺少了什麼都會叫我學習」，他喜歡看外婆開心，所以都會把外婆做的飯吃光光，今年8月外婆被診斷罹患癌症，且擴散到全身，努力了好一陣子，「外婆還是決定放下疲憊的身軀帶著堅強的意志離開這個吵雜的世界」。

炎亞綸說，他想像外婆是被外公接走了，一起去住只有綠地藍天和清澈的河流的地方，他也對外婆喊話，希望她不要擔心，他們每個人都會努力變得更好，炎亞綸說：「和你們分享我的心情，以及我這段時間在做什麼，希望你們能讓愛帶著你們往人生的道路前進，而不是那些負面的想法」，最後並感謝這段期間鼓勵他的每個人。

炎亞綸IG全文：

外婆一直是我心裡最崇拜的人，和藹可親，對我疼愛有加。 在外面的人看來外婆是一位為人師表的小學老師，對阿公來說他是位好老婆，對我馬麻而言是個嚴厲卻不失慈祥而且堅強刻苦的媽媽；對我呢，外婆就是無論我做錯了什麼都會告訴我應該怎麼改進，我缺少了什麼都會叫我學習，過年回南投她總是陪我到最後很想睡的時候才願意回她的房裡睡的阿嬤，他和我一樣喜歡吃南投意麵，喜歡喝咖啡，喜歡看我初二早晨吃得心滿意足的表情，所以有時候雖然吃不下了，我還是會把她做給我的份全部吃完讓她開心😊看阿嬤開心比什麼都重要！這就是我對阿嬤的感情。 今年的八月，外婆被檢驗出癌症而且已經擴散全身，對年事已高但堅持運動喜歡爬山的她我想一定很錯愕，因為我們全家人也一樣不敢相信，醫生雖說不樂觀，但是外婆的求生意念很強烈，所以我們讓她做了比較不痛苦的一些療程，讓她能不在太過勞其身體的狀況下做治療；然而就在上個禮拜，外婆因為併發肺炎進了加護病房，靠著呼吸高壓氧努力的撐著，9號那天我回南投看了阿嬤，跟他說「阿嬤，我來看你喔，你要加油」、「阿嬤，我很愛你」、「阿嬤，我還要唱歌給你聽喔」，阿嬤雖然沒辦法開口，也無法睜開眼睛，但卻很努力的在我每句話後面點頭深怕我以為她沒有聽到我說的話；我也在等你⋯⋯阿嬤。 今天凌晨，外婆還是決定放下疲憊的身軀帶著堅強的意志離開這個吵雜的世界，我會這樣形容，是因為我相信到最後一秒阿嬤都是在為自己做決定的，這樣比較像我了解的阿嬤，離開了這副X光下滿是星星的皮囊，離開了需要高壓氧幫忙呼吸的身體，去了哪裡我們是不會知道的，但我想像她被外公接走了，去了一個只有綠地藍天和清澈的河流的地方，在那裡有個小屋，小屋前有一小片地能讓喜歡種植植物的外婆種種她喜歡的花草樹木，在那裡就算黑夜也充滿希望和歡愉的氛圍，在那裡沒有痛苦和悲傷，盡情的享受吧阿嬤，阿公會帶你去冒冒險熟悉一下，盡情的享受吧，別再牽掛這個喧囂的世界，我們每個人都會照顧好自己，我也會讓自己更好的，我愛你阿嬤，我愛妳。 沒有什麼比陪著家人更重要的事了，和你們分享我的心情，以及我這段時間在做什麼，希望你們能讓愛帶著你們往人生的道路前進，而不是那些負面的想法，愛才能弭平一切的挫折、傷痕和困惑，我愛阿嬤，我也愛你們，謝謝每個在這段時間給過我鼓勵的每個人。

Love Aaron 願愛與你們同在

阿嬤I Love You

(中時電子報)