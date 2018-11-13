花蓮》不靠市長哥哥光環 魏嘉彥勤走基層爭取認同

花蓮縣議員候選人魏嘉彥（右二）常上 「花蓮人開講」舞台，期盼爭取選民認同。（范振和攝）

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花蓮縣下屆縣議員選舉，第一選區應選17搶9，戰況激烈，候選人各憑本事拔樁、埋樁、固樁，其中，魏嘉彥設法甩開政治家族包袱，避談市長哥哥魏嘉賢，獨自深入各巷弄拓展票源。

此次第一選區（花蓮市）縣議員選舉，國民黨提名魏嘉彥、謝國榮、林宗昆、李秋旺、徐子芳、俞慧君、吳東昇等7人，民進黨提名莊枝財、張美慧、傅國淵、施金樹、郭應義等5人，無黨籍有蔡啟塔、楊華美、林文松、洪士閔、謝金城等5人，參選大爆炸，被視為一級戰區。

魏嘉彥、蔡啟塔、徐子芳等人，有傳統角頭政治家族力挺，被外界解讀為選情相對穩定，但就因揹負政治家族的包袱，最近魏嘉彥常被選民說「免驚，穩啦！」為此他才擔心變成陪榜參選，因而設法避談市長哥哥魏嘉賢，自己勤走巷弄固票，晚上則儘量參加國民黨花蓮縣黨部設立的「花蓮人開講」平台拉票。

以花蓮市中華路331巷而言，遇雨積水難行，魏嘉彥第一時間接獲民眾反映，立刻向市公所力爭取路面刨除整建奏功。他認為，除了老舊排水、道路應全面改善外，市區易淹水處得增設測站，雨量一達警戒標準，馬上透用簡訊系統發布淹水警戒，同時，參酌長期統計數據，依輕重緩急改善易淹水區塊。市民代表魏嘉彥此次欲更上一層樓，期盼他的用心能贏得選民的芳心。

(中時 )

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