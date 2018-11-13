中市府：空汙評估報告第一期已公布 二、三期完成後完整公布

2018年11月13日 14:38 中時 盧金足

環保團體13日在立法院舉辦記者會批評台中市空汙議題，台中市政府環保局長白智榮表示，市長林佳龍上任後勇於面對空汙問題，2016至2018年的「空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」是他的承諾之一，2016年第一期已公布，2017年第二期驗收中，2018年第三期進行整合性調查，正在招標中。空汙資訊必須嚴謹完整，全部完成後將完整公布，請各界放心。

至於環團關心有學者調查環境戴奧辛增加，是否導致市府不願公布？白智榮強調，這是環團對計算單位不同的誤解。學者調查分析的單位為飛克(fg)，跟標準所使用的奈克(ng)，小了10的6次方倍。

環保署在西屯測站環境戴奧辛檢測結果值，由2012年91 fgTEQ/m下降至2017年67 fgTEQ/m，呈現下降趨勢，且每一年的結果皆低於日本環境戴奧辛空氣品質標準600 fg-TEQ/m3。市府不滿意，會繼續努力強化空汙改善。

環保局說明，市長林佳龍實踐上次的施政承諾，上任後即刻編列1億5000萬預算，自2016年起分三年、連續三階段執行「空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」，2016年「后里區、西屯區、大雅區及港區空氣汙染物健康風險計畫-環境汙染調查計畫」已公布。

2017年「后里區、西屯區、大雅區及港區空氣汙染物健康風險-環境污染調查計畫」正在驗收中；107年「后里區、西屯區、大雅區及港區（大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井）空氣汙染物健康風險調查計畫」在辦理採購招標程序中。

環保局表示，2016年第一年執行調查時，受限於健保資料庫只提供至2014年的侷限，研究人員只能依1998年至2014年林佳龍尚未上任前的健康資料初步分析。

因此，第一年的環境汙染物調查樣本數不足，必須結合連續三年的環境調查數據補強與交叉比對分析，才能模擬推估趨勢，並擬定短中長期改善計畫，符合科學調查精神。若三階段未全數完成就貿然公開資訊，恐怕不符合科學精神，無法發揮保護市民權益的功能。

白智榮表示，2016年執行「空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」的同時，環保局對改善空氣品質一刻不鬆懈。

外界關心的一級致癌物問題，環保局針對PM2.5也透過86項改善空汙防制策略進行改善，近四年來已見成果。根據行政院環保署空品監測站數據，今年1至10月PM2.5平均值每立方米18.8微克，相較去年同期20.4微克改善1.6微克，8年來最佳。

至於沿用最嚴格舊制紫爆標準，紫爆天數由今年1至10月12天，較去年同期18天減少6天。重金屬管制也藉由訂定電力業第三次加嚴標準，針對一級致癌物-重金屬加以嚴格管制，是全國第一個納入標準的縣市。

白智榮強調，改善空汙非一蹴可幾，環保局按部就班進行，為保障民眾獲得最完整且正確的資訊，「空氣汙染物PM2.5環境調查及健康風險評估作業」在三階段計畫完成後，一定會公開透明地公布完整計畫成果供市民檢視。

(中時 )