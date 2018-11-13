投柯p就是不孝？他怨一到選舉就被親情綁架 網友熱議樓歪了

台北市長柯文哲13日前往萬華區三水市場掃街拜票，受到當地攤商熱烈歡迎。（陳信翰攝）

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中時電子報
戴安瑋
網友在《爆怨公社》發文。翻攝《爆怨公社》

台北市長選情白熱化，有網友在社群網站發文表示，他被親情綁架，說他投柯文哲就是不孝，他不想被壓迫。此文一出，引起網友熱議，紛留言說，「進去投票投給誰根本看不到，你回家就隨便講好了」、「家庭比政治重要，這時就要善意的謊言，你真要投誰沒人會知道」。

原po在《爆怨公社》發文表示，「我要抱怨一早剛下班回來，就被家人疲勞轟炸，親情綁架，說我投柯文哲就是不孝！那我寧可為了我的未來，不想再政治亂鬥，政治口水 我是很不想講政治，但是可以不要用這種方式壓迫我嗎？」他還說，「親情原來是建立在政治上、我不投民進黨就是不孝子、要這樣我寧可不要這家庭」。

此文一出，網友紛熱議，留言說，「原來你家人眼中的孝順這麼簡單哦，所以不要投給柯，也不要養父母嗎?」、「嘴巴應付就好啦，政治吵不完的，反正到時候你有投沒投，他也不知道」還有網友說，「您社會走跳是不是沒太久，跟人對著幹有好處嗎？」。

另有網友說，「民進黨中毒者都是這種症狀，不要再跟他們討論就好了」、「我本來也打算回去投柯p的，辯論會過後我還在思考！人生短短幾個秋～啊，不醉不罷休～，東邊我的美人～啊，西邊黃河流～」、「你可以回姚九成得票已經很高了，不需要再投」。

最後，原po再次發文說，「感謝大家的回覆與建議」、「我會私下用選票當作行動，家人的話就聽不再爭論，默默點頭，大家說的對，親情是一輩子的，謝謝大家聽我抱怨！」。

(中時電子報)

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