國圖南部分館新建工程今奠基 預訂2021年完工

2018年11月13日 14:23 旺報 簡立欣

前行政院長林全任內宣布落腳台南新營、總經費43億元的國家圖書館南部分館及國家聯合典藏中心新建工程13日舉行奠基典禮，國圖館長曾淑賢表示，國圖南館預計明年動工、2021年完工。

教育部常務次長林騰蛟致詞中特別感謝行政院賴院長在台南市長任內，市府團隊全力支持配合，不僅評估提供新營區5.71公頃用地，並承諾無償撥用市有土地，讓計畫得以順利進展；期許國圖南館及國家聯合典藏中心為台灣南部注入嶄新的知識研究能量，也造福台南市，為新營地區帶來發展榮景。

林騰蛟表示，國圖南館完工後，將包含圖書資訊專業發展基地、圖書館服務創新育成中心、圖書文獻保存及修復實驗中心，以及本土兒童及青少年文學史料中心等4項服務功能；國家聯合典藏中心包含自動典藏庫、聯合典藏館及數位資源保存中心，建置全國規模最大的自動化倉儲系統及倉儲書架，並徵集具有保存價值的數位資源，不僅能豐富雲嘉南地區的圖書資源，滿足中南部縣市國人的圖書資訊需求，更能促使臺灣南部民眾的學術研究與國際趨勢接軌。

國圖南部分館是2017年2月14日行政院前院長林全至該工程預定地視察並宣布籌建，今年9月競圖結果出爐，由九典聯合建築師事務所與CARLO RATTI ASSOCIATI團隊的「小鎮大圖」獲青睞，設計理念包括，將建立台灣首座循環圖書館，保留基地90%的樹，以現有阿勃勒大道與小鎮相接，並建置太陽能天棚，期許在新營建立鑽石級建築圖書館。

國圖南館也包含「國家聯合典藏中心」，將以限量閱覽、或掃描製作數位電子書的方式，收藏台灣圖書史上的「最後一本書」，也就是某些書的最後一本「孤本」。

(旺報 )