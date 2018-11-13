女足余秀菁、王湘惠 周六辦公益足球教室

中華女足隊長余秀菁周六將在公益足球教室指導小朋友。（資料照／中華足協提供）

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中時電子報
李弘斌／綜合報導
王湘惠將於公益足球教室指導小球員。（資料照／李弘斌攝）

中華女足今天下午要在東京奧運資格賽對陣菲律賓，前3戰都上演「帽子戲法」的隊長余秀菁風塵僕僕，從塔吉克回台之後，周六又要和她在北控鳳凰的戰友「八萬」王湘惠，於新北蘆洲運動中心舉辦「E.C DESAFIO足球教室」，和大小朋友分享自己的足球經驗。

為推動台灣基層足球運動，這次活動特點特別分為小朋友足球教室，和旅外心得分享講座，在E.C DESAFIO小朋友足球教室部分，經由兩位球星的指導，小朋友們繼續增進足球技術和視野，快快樂樂踢足球。

除了余秀菁與王湘惠，今年亞運殿軍國腳丁旗、朱芳儀，還有木蘭聯賽台中藍鯨的小將吳悠，也會參加這次的足球教室，以「助教」身分協助兩位旅外好手。

並且另外舉辦球員旅外心得分享講座，兩位選手把參加旅外職業隊的經驗，分享給選手、教練、家長、球迷等等，讓更多人知道旅外踢足球甘苦，也讓有興趣的足球後輩可以參考，為自己未來足球路多一個選擇。有意報名參加的球迷，活動詳情可參考「台灣足球發展協會」臉書粉絲團（https://www.facebook.com/TFDA2017/）。

(中時電子報)

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