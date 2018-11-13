高雄》韓國瑜得票數有望破百萬？他一語澆熄美夢

圖為國民黨高雄市長候選人韓國瑜延續「登陸鳳山」人氣，「夜襲旗山」依舊爆棚。（資料照片）

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中時電子報
／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚到桃園市陽明運動公園，和同黨籍桃園市長候選人陳學聖舉行「瑜聖會師 絕地大反攻」合體造勢，現場擠進近3萬名支持群眾，韓、陳進場時被夾道歡迎，更有支持者喊「韓國瑜凍蒜」。對此，有網友說「感覺高雄這次有可能破百萬票」，不過卻有網友認為韓已經開始聲勢往下走了，「韓國瑜還是穩贏，但幻想他能贏的跟陳菊上次一樣多是想太多了」。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜繼第一場大鳳山成功造勢湧入五萬人潮後，第二場在美濃舉辦旗山地區的造勢晚會，更有許多民眾害怕搶不到好位子，早早前往會場卡位，會場的道路兩旁也湧入許多攤商趁勢搶商機。韓國瑜引起的旋風也讓藍營士氣大振，許多同黨籍候選人紛紛邀韓站台，果真也吸引到大批民眾前往力挺。

對此，有網友在PTT發文指出，現在只要韓總去哪裡總是爆滿，無論是雲林、屏東或者昨天的桃園，感覺真的強大，「高雄這次有可能破百萬票」。

對此，有網友認為想太多了。他說韓國瑜是贏定了，但韓國瑜已經開始聲勢往下走了，是會贏但不會狂贏。該網友提及，最近他臉書上有些朋友們已經開始貼出嘲諷韓國瑜空洞的文，「之前他們是不敢貼的，現在因為辯論太空洞了，人家有理有據就敢貼了」。該網友認為基本上民進黨在高雄太久又只剩11天，韓國瑜還是穩贏，但若幻想他能贏的跟陳菊上次一樣多就真的想太多了。

不過也有許多網友樂觀表示「其邁有催出些傳統票源，但反應太慢之前跑掉的需要更多時間才拉得回來。時間在韓這邊」、「我高雄人我不敢想，越高越好」、「以2014的投票率為基準 韓總擁8望9搶百萬 邁導保6」、「百萬太扯80有可能」、「這次要是慘輸 民進黨一定瘋狂止血的」、「我估韓贏三萬」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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