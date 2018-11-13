影》記者會上大喊「把拔」 林子偉女兒好萌搶盡鋒頭

林子偉與女兒。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台北報導
林子偉與女兒

紅襪隊林子偉今天（13日）舉辦返台記者會，老婆、女兒也一同出席，林子偉的女兒上台後完全不怕生，熱情地對所有媒體打招呼，在台上短短幾分鐘的時間就搶盡老爸林子偉的鋒頭，萌到吸引所有媒體的注意。

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林子偉的女兒在穿著印有「Lin 30」的外套，林子偉的老婆透露，特地為女兒定制4套印有林子偉背號的衣服。林子偉今天在受訪時，女兒在一旁不斷叫著爸爸，隨後林子偉索性將女兒抱上台亮相。

林子偉的女兒則完全不怕生，面對眾多鏡頭與鎂光燈，她笑著大方地揮舞小手，還專業地對所有角度打招呼，之後更對現場媒體獻出「kiss bye」的手勢，融化現場媒體。

林子偉褪下球衣後，回到家庭就是爸爸及丈夫的角色，不過他笑說：「回到家就是在休息，家裡的事情都是老婆在處理，我回到家都是在休息，會跟老婆討論需要幫忙什麼，她會給我建議。」

林子偉的女兒想玩時會找爸爸，想睡覺時會找媽媽，林子偉自認對於「爸爸」這個角色尚未完全適應，「我還有很多需要學習的地方，回家比較多就是抱女兒，也會幫她換尿布。」

今年季後賽林子偉隨隊，他的老婆、女兒也另外搭機隨林子偉至外地征戰，難得的封王遊行，林子偉也帶著在他背後支撐著他自己的家人一同共享榮耀。

(中時電子報)

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