臺中港三井 Outlet Park　預計12月12日盛大開幕

2018年11月13日 14:24 工商 張佩芬

臺中港首座大型購物商場「三井Outlet Park 」預計今年12月12日開幕。

日商三井集團在臺中港打造綜合型觀光遊憩Outlet Park，佔地約18公頃，第一期引進包含專櫃(TUMI、The North Face、Timberland、STAGE)、餐飲(IVORISH、BULLS、KINTAN BUFFET燒肉、金子半之助、雞三和)、娛樂設施(戲雪主題樂園SNOW TOWN、ASOBI SQUARE)等170間店鋪，並設置一座絕美視野的摩天輪，獨享全國唯一的海景風光。

臺中港務分公司表示，為配合三井集團設計概念「ENJOY THE VOYAGE OF STYLE」(享受航海風情)，預計透過「點─線─面」的逐步規劃，形塑臺中港遊憩新核心。目前已完成媽祖行海裝置藝術、港區公園綠美化、臺中港後花園；與港區業者合作之「智慧共生」裝置藝術預計於今(107)年11月17日揭牌。

臺中港務分公司表示，臺中港為國際商港，規劃有綠色能源區、港埠物流區及觀光遊憩區等，三井Outlet Park的進駐可說是臺中港發展觀光的序曲，未來搭配該分公司一系列完整規劃，結合周邊飯店、娛樂休閒設施及雙港輕軌捷運、大臺中山手線等交通措施，串連臺中港北端以銜接梧棲漁港、高美濕地、海洋生態館及大甲鎮瀾宮等形成觀光遊憩廊帶，成為海線觀光亮點，展現臺中港全新風貌。

未來臺中港除了持續開創多元遊憩投資商機，另外更配合政府綠色能源政策作為離岸風電發展的重要基地，成為結合觀光遊憩及綠能的永續港口。

(工商 )