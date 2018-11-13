鼻血莫名如水龍頭流不止 綜藝天后曝病因嘆：吃藥一輩子

白冰冰曝光病況始末，透露鼻子猶如水龍頭，前前後後血流了40分鐘不止。(中時資料照片)

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中時電子報
吳品瑤

出道超過40年、今年已63歲藝人白冰冰，能唱能演還能主持，她的節目《冰冰SHOW》更入圍今年的金鐘獎，相當受肯定，是當今「綜藝天后」之一，然忙於事業的她驚曝身體出現異狀，日前莫名流鼻血不止，血水甚至從眼睛湧出，駭人景況讓眾人也嚇壞，今白冰冰現身錄節目，開口談了病況，擔心可能要吃一輩子的藥。

白冰冰日前驚曝健康亮紅燈，右邊鼻孔突然大流血，跟一般流鼻血的狀況不太相同，據《蘋果》報導，她今天現身錄節目，回憶當時的景況仍心有餘悸，透露鼻血就跟水龍頭一樣流不停，她為此奔赴台北長庚就醫，「算算大概流了快40分鐘的血吧」，她還說自己緊張到血壓飆升，醫生於是給她打了降血壓針，白冰冰說出院後她血壓還是不太穩定，如今照三餐量血壓，「我怕自己是高血壓，所以等等還要再去問醫生」，怕如果要開始吃降血壓的藥，恐怕一輩子都得吃。

至於流鼻血、血壓飆高是否是上次撞到頭的後遺症？白冰冰覺得應該不是，推測可能最近她推出新專輯《甘甜女人心》，熬夜忙碌又壓力太大，身體才會出狀況，白冰冰更說自己上次健康檢查是10多年前跟楊麗花一起去的，但當時檢查要大量喝水，加之做鼻胃管檢查後讓她鼻子開始過敏，「不曉得是管子抽出來太快還怎樣？本來沒動過的地方，現在都會打噴嚏」，從此不再做健康檢查。

(中時電子報)

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