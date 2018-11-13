育英國中老舊活動中心重建動土 林佳龍：續投資教育

2018年11月13日 15:08 中時 盧金足

台中市育英國中校內活動中心「育英堂」使用近50年，經耐震評估有使用安全疑慮，台中市政府教育局興建地上2層多功能活動中心。（盧金足攝）

台中市育英國中校內活動中心「育英堂」使用近50年，經耐震評估有使用安全疑慮，台中市政府教育局編列8500萬元拆除並興建地上2層多功能活動中心，包含管樂及舞蹈教室、多功能活動空間、會議室、集會堂等。市長林佳龍表示，市府持續投入更多教育資源，提供孩子更好的成長環境，也讓父母安居樂業。

林佳龍13日在副市長林依瑩、教育局長彭富源、東區區長江惠雯的陪同下，前往育英國中主持活動中心重建工程動土典禮，包括立委黃國書、市議員何敏誠、鄭功進、邱素貞、李中，以及市議員沈佑蓮服務處代表均到場一同祈福，祝禱開工順利。

林佳龍表示，「育英堂」是育英國中與成功國小共用的活動中心，已使用將近50年，市府投入8500萬元預算重建，希望提供兩校一個多功能活動中心。

育英國中的辦學不論在體育及音樂方面都非常傑出，造就非常多人才，過去的育英堂是地方人士集資建成的，現在由市府出資重建，提供籃球、排球等運動場地、室內管樂團及韻律舞蹈使用，還有好的圖書設備等，也代表市府對於老市區教育投資的重視。

這4年來，市府光是在東區的投資就超過5億元預算，隨著大台中合併升格為直轄市，東區隨著鐵路高架捷運化、74號快速道路的交通串聯，未來會引入更多人潮，「舊城新生」也包括東區，人多了、教育需求自然就會提升，因此市府投入許多資源整建或擴建校舍，提供孩子們未來更好的成長環境，讓父母在這裡安居樂業，不用煩惱孩子的教育。

立委黃國書表示，感謝市府積極協助已使用50年的育英堂進行重建，並編列重建經費8500萬元，他也向教育部申請1000萬元補助經費，充實視聽設備、體育設施、冷氣裝設等，希望提供學生最好的運動場館與設備。

黃國書也提到，台中市在全國教育力評比上，已連續3年獲得六都第一名，不論在舊校舍整建、師生比、校園設施、校園空間改善等指標面向，都有卓越成績，感謝林市長及市府團隊在孩子教育投資的用心與努力。

育英國中指出，育英堂自民國59年落成至今已近50年，經耐震評估有使用安全上的疑慮。感謝市府教育局編列重建經費8500萬元，興建地上2層的多功能活動中心，1樓規劃管樂教室、舞蹈教室、多功能活動空間及會議場所，2樓則作為運動與典禮集會使用，不僅適合各類運動，更有一座標準籃球場，使育英國中及成功國小師生擁有更安全優質的教學環境。

育英國中以室內管樂團與籃球隊聞名，103學年度獲教育局籃球發展重點學校補助，105學年度打入全國JHBL籃球甲級聯賽前16強，教育局更於106學年度核定該校成立體育專班，成績卓越。

室內管樂團則為學校特色社團，自103學年度起，每年均榮獲全國學生音樂比賽「優等」佳績，去年更創紀錄奪下全國賽「特優」殊榮，未來育英堂完成重建後，嶄新的管樂教室將可提供管樂團練習使用。

(中時 )