幫自己找獎學金！ 台灣獎學金資訊平台啟用

2018年11月13日 14:38 旺報 簡立欣

再忙也要為自己找份獎學金！為了整合教育公益資源，台灣公益組織教育基金會花了二年時間蒐集各單位頒發的獎學金資訊，建立完整的資料庫，以方便學子查詢，13日舉行「台灣獎學金資訊平台」啟用典禮，基金表示該平台將陸續提供六萬則資料，讓有心向上學習的民眾搜尋使用。

基金會董事長王振軒，也是文化大學社會企業管理研究所所長，現場特別邀請江國強大使、政治大學社會科學院院長江明修教授、台灣科技大學酷點校園董事長黃丙喜教授等學界人士一同參加啟動儀式。

基金會表示，全球化的快速發展，貧富差異日漸擴大，教育資源分配嚴重失衡，使得優秀或貧窮子弟無法獲得適當資源來完成學業。雖說目前資訊科技時代的來臨，網路、APP、群組通信方便至極，但是找一份適合自己的獎學金也不是那麼容易，更何況基金會根據多年研究推估，台灣學生有90％沒有申請獎學金的經驗。

基金會表示，事實上台灣充滿公益與愛心，有著數以千計的全國性教育基金會，數以萬計的社會團體（宗親會、廟寺管理委員會等）籌措相當的資源，發放各類型的獎助學金，不見得有嚴格成績的限制，也不一定是清寒的家庭子弟才有機會申請到獎學金，學子只是缺乏信心與資訊。

根據基金會統計，台灣地區有十萬以上的學生領取獎學金，領取的金額從新台幣兩千元至一百萬元，粗估每年頒發十二億元的獎學金，代表至少一千五百億新台幣公益資源的孳息所得。而這龐大的教育公益資源的訊息長期處於寡占市場的狀態，發放獎學金的單位苦於無法將訊息傳達，學生也缺乏適當的資訊平台取得完整的、系統性的獎學金資訊，目前所有的獎學金資訊管道都是片面、零碎的資訊。

基金會表示，獎學金不全然屬於優秀或貧困的學生專利，許多獎學金的門檻不高數量卻極多，極易申請，例如：國泰人壽客戶子女獎學金、中華電腦技能基金會獎學金、萬海航運獎學金、各類型工會會員子女獎學金等。只要上網進入「台灣公益組織教育基金會」網頁，點選「搜尋獎學金」，選擇自己的條件要項，即可找到適合自己申請的獎學金資訊。

(旺報 )