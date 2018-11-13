「我想要衣服因為一直都是破的」為貧苦兒童圓耶誕禮物的夢

環球科大13日為募集雲林家扶中心兒童耶誕禮物啟動耶誕樹點燈。(周麗蘭攝)

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前雲林家扶中心主任龐雨辰 (左)13年前開啟與環球科大合作心願樹，一開始僅100份禮物，現任中心主任廖志文（右）接棒，目前已擴增至2000份。（周麗蘭攝）
小朋友的心願很小，這一個想要搖控飛機或偵探漫畫。（周麗蘭攝）
這位小朋友想要衣服，「因為我的衣服一直都是破的運動量很大」。（周麗蘭攝）

環球科技大學13年來每年耶誕節前一個月為雲林家扶兒童募捐耶誕禮物，擴及台東、馬來西亞，從100份增加至2000份，今年的心願樹13日點燈，歡迎各界到該校幼兒園認捐心願卡，為貧困家庭兒童圓一個耶誕禮物的夢。

幼兒園門前的心願樹掛滿來自雲林、台東、馬來西亞小朋友的心願卡，12歲林小弟弟想要小書桌，「我沒有自己的書桌，很想要一個」；12歲黃小弟弟想要24號半的球鞋，「我希望穿一雙球鞋天天到籃球場打籃球使自己的身高可以增高」；10歲關小弟弟想要遙控飛機或是偵探漫畫，因為看書可以閱讀增加知識。

還有8歲吳小妹妹想要厚的外套，「因為我沒有一件厚的外套」；11歲丁小弟弟想要第五人格玩偶，「因為在睡夢中可夢到自己身邊的東西就像娃娃是真的一般玩在夢中」；12歲陳小弟弟想要衣服，「因為我的衣服一直都是破的運動量很大」；3歲李小弟弟由媽媽代筆，他需要一件外套過暖冬。

13日心願樹點燈典禮上，環球科大董事長許淑敏、幼兒園執行長韋明淑、雲林雲林家扶主委陳燦勳、家扶中心主任廖志文、家扶總會行政處長龐雨辰共襄盛舉。

龐雨辰是開啟雲林家扶與環球科大合作心願樹的點燈人，2006年第一年舉辦時募集100份，第二年增加為200份，又逐漸500份、1000份、2000份，去年開始又幫助馬來西亞困苦兒童募集耶誕禮。

2000張心願卡歡迎民眾認捐，電話（05）5370988#分機7315、7316，預計12月11日前實現，民眾可洽電聯絡索取心願。

(中時 )

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