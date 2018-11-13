近4成青少年對選舉議題冷漠 傾向同溫層發表意見

2018年11月13日 14:39 中時 王思慧

11月24日是台灣公投年齡門檻，從20歲下修至18歲後首度舉行公民投票的時刻，增加60萬名首投族，家扶基金會今（13）公布「2018台灣青少年公共參與和選舉準備調查報告」，發現台灣青少年近四成雖低度關心選舉事務，但整體對社會議題會有關注，卻有逾七成的青少年對「討論公共政策」保持低度開放程度，顯示青少年比較願意在「同溫層」表達意見。

家扶社會工作處長周大堯指出，4年前儘管太陽花運動帶動青少年對公共事務的關注，不過依照「兒童及少年福利與權益保障法」第十條規定，目前各縣市皆設有「兒童及少年諮詢代表」機制，作為青少年參與地方公共事務的管道，然而但這次調查高達8成1不知道或不清楚各這條規定，顯示兒少不清楚自身參與地方公共事務的權利，應加強兒童權利公約的參與及表達意見權。

桃園高中公民老師王者欣說，常看到小孩對社會議題有興趣，或是想考政治、社會、社工等科系，都會被家長質疑把書唸好就好，甚至認為政治很黑暗，讓青少年對政治消極，在公民課以外，生活環境很少有討論公共議題氛圍。

家扶執行長何素秋說，應該建立「友善環境」讓兒少有參與公共事務的機會；「多元交流」希望老師與家長傾聽孩子意見交流想法；「勇於嘗試」鼓勵孩子積極透過多元管道蒐集資訊；「理性對話」面對與自己不同立場對象溝通時，讓兒少能理性分享交流自身想法。

藝人王中平分享自己的做法，會主動跟孩子交流生活及社會新聞資訊，分享彼此的看法，鼓勵多參與公民活動。王中平的女兒韓菲說，父母不給太多課業壓力，反而希望能走出書本，鼓勵依照自己的興趣實際參與各種社會活動，自己也常跟同學分享新聞事件及政策看法，培養獨立思考的能力。

今年獲選桃園市兒少代表的高二生王逸聖說，會上網研究各式社會議題，也參加學生聯合組織與同儕討論交流，喜歡與不同年齡層的人交流意見，也會適時表達自己的觀點。

(中時 )