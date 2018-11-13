海軍「潛艦設計」未完成　立院編列「原型艦籌建」預算有風險

2018年11月13日 15:00 中時 呂昭隆

「立法院預算中心評估報告」、海軍司令部於「潛艦合約設計」尚未完成並確定可行前，即編列「第2階段原型艦籌建」預算，其間潛藏風險允宜妥思。

海軍司令部108年度於「一般裝備」業務計畫中，為「潛艦國造第一階段合約設計」續編列第4年預算6億1,910萬2千元；又新增「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」計畫，納編108-114年度預算，總經費493億6,170萬9千元(108年度編列75億1,643萬7千元)。按潛艦之設計與建造技術難度頗高，國內又未曾具潛艦設計作業與實務經驗，且有眾多關鍵技術尚需倚賴他國協助，爰「潛艦合約設計」階段之藍圖與圖說產出狀況，以及海軍就其文件審查及驗證程序，均攸關「第2階段原型艦籌建」之順遂與否。然海軍司令部在「合約設計」尚未有較完整之成果前，即急於108年度納編「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」預算，其必要性及妥適性均有待商榷。

經查：

(一)海軍司令部規劃分「合約設計」及「建造」兩階段方式，推動潛艦國造計畫

我國現有兩艘劍龍級潛艦於76年自荷蘭接艦返國成軍迄今服役已近30年，雖美國曾於90年同意循軍售管道協助我籌獲柴電潛艦，惟受政策影響迄今仍呈停滯狀況，基於防衛作戰需求之迫切性，並維持潛艦戰力及國防基礎建設需要，海軍自105年度起編列預算推動「潛艦國造」計畫，為降低執行風險及考量預算限制，區分「合約設計」及「建造」兩階段方式推動，由國內設計合約商結合國外設計技協，完成設計藍圖及圖說，再依設計成果執行建造作業。其中「合約設計」已於105年12月22日決標，由台船公司得標並於同年12月26日完成簽約。

(二)潛艦設計區分5階段執行，目前雖已進入合約設計階段，然仍有眾多文件尚待提出

依國防部106 年3月31日國辦公共字第1060001473 號函檢送本院之「潛艦國造第一階段合約設計」預算凍結五分之一案書面報告，潛艦國造設計階段將以「契約需求規範為基準」，藉為期4年(48個月)之設計作業完成相關設計工項及圖說；依規劃內容，105年第4季至107年第1季應完成初步設計(約需15個月)，108年第3季前完成合約設計(約需12個月)，109年第4季前完成細部設計(約需21個月)，台船公司應完成設計文件1,083項，其中合約設計階段及細部設計階段應提出之文件分別為704項(占總件數比率65.00%)及217項(占比20.04%)，顯主要設計文件均將於107年下半年以後始能提出。

經請海軍司令部就108年度預算案納編「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」之必要性加以說明，略以：「潛艇建造與水面艦不同，必須於設計階段完成前，選定各主要裝備，納入設計圖說，並與承造船廠共同完成系統施工藍圖。」、「潛艦設計預108年第1季進入細部設計階段，需由承造船廠於明年完成各項主要裝備採購及測試、整合能量建置…。」而108年度所編預算75億元，係「預供主合約商辦理裝備簽約下訂、人工費、次合約商簽署、承造廠資源設施建置提升等專案建造需求。」雖依海軍說明，潛艦建造需於設計階段完成前，選定各主要裝備納入設計圖說，惟在設計文件能否如期順利提出未明，及確認其是否可行前，即貿然編列預算預供主合約商辦理裝備簽約，其間潛藏風險，允宜妥思。

綜上，海軍司令部「潛艦國造第一階段合約設計」之期程屆期為109年底，且逾6成設計文件預計於107年下半年以後始能提出。該軍在「合約設計」尚未有較完整之成果前，即急於108年度納編「潛艦國造-第2階段原型艦籌建」預算，必要性及妥適性有待商榷，其間潛藏風險亦應妥思。

(中時 )