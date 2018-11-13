中市龍津國小老舊校舍重建動土 充實海線教育資源

2018年11月13日 15:13 中時 盧金足

台中市長林佳龍表示，縮短城鄉差距，從教育開始，台中蛻變，要向下扎根。（盧金足攝）

台中市龍井區龍津國小創校96年，部分校舍老舊，耐震安全係數較低，台中市政府籌編工程經費1億多元，並爭取中央補助240萬元進行拆除重建。市長林佳龍13日出席動土典禮，期待完工後，提供師生更優質的教學環境。

龍津國小今日舉行老舊校舍拆除重建動土典禮，林佳龍、副市長林依瑩、議長林士昌、市議員劉淑蘭、龍津國小校長賴朝暉等人皆出席祈福儀式，盼工程如期如質完工。

林佳龍表示，縮短城鄉差距，從教育開始，台中蛻變，要向下扎根，市府每年總預算經費約4成投入教育工作，推動8年50億元老舊校舍改建計畫，尤其海線大多屬於非都市計畫土地，公共設施用地少，公共建設受限，因此市府先從教育著手。

包括編列10億元推動龍津國中升格完全中學，龍津國小也編列約1億元1千萬元改建老舊校舍，完工充實當地教育資源，城鄉平均發展。

林士昌指出，最近龍井區可說是喜氣連連，許多學校的老舊校舍陸續重建改善，感謝林佳龍對龍井地區的照顧。

教育局表示，新校舍預計興建地上4層的多功能樓教學大樓，規畫28間教室，藉由廣場平台打破教室限制，增進學生學習動能。

(中時 )