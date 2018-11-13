新竹市閱讀節 繪本故事劇場表演讓閱讀更有趣

2018新竹市閱讀節第4場主題活動「冬暖喜讀書」，17日上午將在文化公園以繪本故事劇場表演、讀風網爸爸說故事、音樂表演等活動熱鬧展開。（陳育賢攝）

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2018新竹市閱讀節第4場主題活動「冬暖喜讀書」，17日上午將在文化公園以繪本故事劇場表演、讀風網爸爸說故事、音樂表演等活動熱鬧展開。（陳育賢攝）

2018新竹市閱讀節第4場主題活動「冬暖喜讀書」，17日上午將在文化公園以繪本故事劇場表演、讀風網爸爸說故事、音樂表演等活動熱鬧展開，活動將營造出活潑閱讀氛圍，現場並設有閱讀體驗攤位，歡迎大小朋友一起來享受閱讀的樂趣。

文化局表示，親子共讀是家長陪伴孩子閱讀的起點，新竹市閱讀節第4場活動以「冬暖喜讀書」為主題，串連兒童劇與閱讀體驗攤位，讓翻開書的風持續吹動著新竹市，將靜態的繪本故事，改編成具像的表演搬上舞台，不同形式的劇場表演，展現閱讀不同的樂趣，讓閱讀變的生動、活潑、更有趣。

文化局指出，活動還設立「讀風網」www.readwind.com，邀請100位市民朋友到專業錄音室錄製經典童話故事，用故事和孩子們談心，如灰姑娘、醜小鴨、快樂王子等百餘則著名童話故事，在專業設備及工程師協助下，完整錄製，以鼓勵孩子們天天聽故事，持續閱讀好習慣。

「冬暖喜讀書」是於17日上午10點至下午1點在文化公園舉辦，活動首先邀請新竹青年國樂團現場演奏，接續「讀風時光」，安排讀風網故事爸爸、媽媽們現身說故事，內容包括《森林是我家》、《十二生肖誰第1》及《布萊梅樂隊》等繪本故事。

另，「精彩繪本說演」則邀請2人組團體「帽子大小獅」，改編曾獲美國凱迪克銀牌獎的「上面下面」兒童繪本書，以紙芝居說演形式呈現兒童劇表演。「偶偶偶劇團」則帶來兒童劇「野狼兔子Amigo」，節目精彩可期，歡迎親子參加。

此外，現場還設有「閱讀體驗攤位」，透過活動提醒家長們了解及欣賞每個孩子不同的特質及成就，並成為兒童快樂城市。相關活動訊息請上文化局官網https://culture.hccg.gov.tw查詢、洽詢專線：03-5426508。

(中時 )

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