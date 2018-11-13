白冰冰還原「血流40分鐘不止」驚恐現場：血從眼睛湧出、耳朵也有！

2018年11月13日 14:54 中時 林淑娟

白冰冰還原當天如何壓住鼻翼企圖止血。（林淑娟攝）

白冰冰還原流鼻血事件。（林淑娟攝）

白冰冰流鼻血事件後首度現身錄影。（林淑娟攝）

白冰冰流鼻血事件後首度現身錄影。（林淑娟攝）

63歲的白冰冰日前在臉書透露10日與閨蜜吃午餐時，突然從右鼻孔流出大量血液，為了止血捏住鼻子，她吞進很多血，血甚至從她的眼睛和耳朵湧出。她生病後13日首度出門錄JET《大尋寶家》，描述當時驚險狀況仍餘悸猶存：「足足流了40分鐘不止，這幾天連大便都還是黑色的！」

白冰冰還原當天狀況，她與姊妹淘們在文華東方酒店中餐廳用餐，她以為流鼻涕，正想要跟旁人要衛生紙時，周圍全部的人都驚呼，因為桌面已經滴了好多血，服務生也一直拿毛巾給她按壓，但仍止不住，「鼻孔有多大，血柱就有多大管！」她捏住鼻子時，血仍繼續流，一直吞進嘴巴。眼看止不住血，大家七手八腳幫她聯絡台大醫院，但計程車坐到一半，她就覺得來不及，直接到對面的台北長庚掛急診，醫生一量血壓已經飆到230，而且血也從眼睛流湧出，讓她一度看不到，後來竟連耳朵也有血！醫生怕有中風危險不敢斷然打降血壓的針，後來是經過評估觀察，才打針。她說到醫院後還花了大約20分鐘後才止住血。後來她又感覺似乎無法呼吸，發現原來是有血塊梗在喉嚨，讓她嚇死了。

她說，醫生初步檢查後，已經排除是腫瘤前兆和中風前兆，研判是高血壓所致，她一度不服，跟醫生強辯：「我血壓只有120、130左右，怎麼可能高血壓！」不過這幾天每天在家多次量血壓，才發現血壓確實不穩，最高曾經飆到180多。

生病雖然沮喪，不過她過往的人生歷練已經讓她習慣正向看待這件事，「幸好是我回到台灣才發生這土石流！如果是前幾天還在寧夏的偏鄉旅遊區旅行時發作，一、兩小時都找不到醫院，我可能就死在異鄉了！因為人回到台灣了，才能馬上看醫生得救！」

而且就是因為病了，才讓她更體會到關心她的朋友與粉絲真的很在乎她，尤其是一些男女閨蜜們，他們驚嚇之餘，天天緊迫盯人要她量血壓，不能熬夜、不能打麻將，還隨時突擊盯緊她有沒有10點前睡覺。還有友人激動碎念她，提醒她是大家的寶貝，要她一定要保重自己才能幫助更多人。

她事後回想，可能是寧夏風沙大，又天氣乾冷，連鼻屎都是乾的，她在當地每天清鼻孔，可能因此摳傷微血管，「總之幸好回來以後才發生，真是感恩，謝謝佛祖保佑！」雖然失血很多，不過驚魂未定的她不敢亂補血，很怕又流血，這幾天都清淡飲食，還有長輩跟她說：「就是火氣大！喝椰子水啦！」她也提醒大家流鼻血時不能往後仰，因為可能會嗆到，也不能往下，可能因為壓力流更多，醫生告訴她只要保持平的姿勢即可。

被問是否有定期健檢的習慣，她坦言已經10多年沒做了，上一次還是因為楊麗花邀她一起健檢才一起去做的，但當時被交代前一晚要喝足三大瓶水，兩人直到睡前都還有兩瓶喝不完，最後沒辦法只有整罐拿起來對乾，喝水喝到快撐死。而且因為當時做了鼻胃管檢查，可能抽出來的速度太快，她之後開始鼻子過敏至今，她也從此不想再做檢查了，「我選擇讓我的身體告訴我！」

她的乾姊楊麗花的丈夫洪文棟日前病逝，白冰冰說她不太敢特別去關心，連該不該不捻香都想半天，但後來剛好發生她流血事件就不方便去了，「我今天是第一天出門」。

(中時 )