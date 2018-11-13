台中》台中市立大肚幼兒園遷至文中二預定地動土 林佳龍：善用空間創造雙贏

2018年11月13日 15:29 中時 盧金足

大肚幼兒園將遷至文中二用地興建新幼兒園，原舊的幼兒園與頂街分班的空間提供長輩們擁有更好的活動空間，創造雙贏。（盧金足攝）

台中市立大肚幼兒園及頂街分班現階段所使用的社區活動中心，由社區內長者及幼兒共同使用，活動空間受限。市府規畫大肚幼兒園本園及頂街分班遷移至文中二用地，預計新建6間室內活動室，將可收托幼生計180人，除照顧幼兒學習需求，創造平價、安全及優質的托育環境嘉惠當地幼兒並減輕家長托育負擔，也能使原社區活動中心發揮多元功能，讓長者們善加使用，達成雙贏。

市長林佳龍13日在副市長林依瑩、教育局副局長劉火欽、大肚區長陳嘉榮、大肚幼兒園園長趙素貞等人陪同下，出席大肚區文中二用地興建幼兒園工程動土典禮，包括市議員劉淑蘭、陳世凱等讓均到場，市議員吳瓊華也派代表關心，眾人共同為開工祝禱，祝福工程順利。

林佳龍表示，大肚幼兒園將遷至文中二用地興建新的幼兒園，擁6間教室可容納180名幼兒，新的幼兒園興建完畢後，原舊的幼兒園與頂街分班的空間也將空出，提供長輩們擁有更好的活動空間，創造雙贏。而文中二用地面積廣大，除一部分作為幼兒園外，也規畫周邊綠地將打造運動公園，讓民眾都能充分使用。

林佳龍感謝各界支持、爭取經費，讓工程順利展開，台中市人口持續增加，交通便利、生活機能良好，是座欣欣向榮、充滿希望的城市，市府將持續完善托育及托老等社會福利，讓年輕人無後顧之憂，在台中安居樂業、快樂生活與工作。

市立大肚幼兒園園內教職員也高度肯定此遷移及興建工程計畫，不僅可提升幼教品質，也活化大肚區學校用地，期許未來幼兒園能有嶄新氣象，讓幼兒快樂學習，開心成長。

教育局表示，文中二用地興建幼兒園，使用基地面積計4628平方公尺，新建為1層樓建築物，設置1間行政辦公室、1間圖書室、1間多功能教室及6間室內活動室等，戶外設置戶外遊具區、沙坑區。整體建物設計與周圍自然環境融合，以尊重自然、和平共生的設計態度打造良好學習環境。

(中時 )