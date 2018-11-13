對抗「一帶一路」？美日表態聯手促進自由開放的印太地區

2018年11月13日 15:01 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三13日與美國副總統彭斯在首相官邸舉行會談，雙方確認，將擴大對印太地區的投資，以實現基於公平原則、自由開放的印度太平洋地區的經濟發展，兩國最高將提供700億美元給此區建設基礎設施。大陸提出「一帶一路」構想，在東南亞的影響力日增，美日表態將聯手促進「自由、開放的印度太平洋地區」，頗有與其抗衡之意味。

安倍和彭斯在會談中，針對朝鮮半島無核化、中國擴張據點的南海局勢及美日物品貿易協定（TAG）談判交換了意見。安倍在聯合記者會上表示，歡迎彭斯第3次訪日，他在赴新加坡出席東協(ASEAN)峰會，赴巴布亞紐幾內亞參加亞太經濟合作會議（APEC）之前訪日，與日本綿密地進行政策磋商乃象徵美日同盟穩固的情誼。彭斯則代美國總統川普向安倍傳達說，「期待G20再次重逢」。

彭斯在記者會上正式宣布，美日將提供700億美元給以印度太平洋地區為主的地區建設基礎設施，其中包括日本政府的100億美元，主要投資在能源、基礎設施、電子數位領域。為擴大美國產液態瓦斯輸往亞洲，將致力在東南亞等地建設液態瓦斯設施並在當地培養在設施內工作的人才。

安倍還提及美日政府明年1月起將展開簽署物品貿易協定的談判，雙方都認為，擴大美日之間的貿易與投資乃符合雙方的利益，同時今後也將合作，以實現基於公平原則、自由開放的印度太平洋地區的經濟發展。 雙方再次確認，美國暫時不會對日本的汽車等發動提高關稅的措施。

在北韓問題上，雙方確認，今後美日仍將緊密合作，持續對北韓施壓與制裁，要求北韓履行聯合國安理會的決議，以實現朝鮮半島的無核化。美國也將協助日本早日解決北韓綁架日人問題。安倍還向彭斯說明了10月訪中的狀況，雙方同意，美日將緊密合作，與大陸進行建設性的對話。彭斯還強調，「不允許權威主義與攻擊，這是美日共有的理念」。

(中時 )