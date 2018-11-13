立院預算中心指國軍無人機頻失事 訓練及維修要加強

2018年11月13日 15:29 中時 呂昭隆

立法院預算中心表示，無人飛行載具為國軍不對稱作戰能力之一環，惟近年因人為操作不當等因素屢傳失事，且合格操作人員仍極為有限，允宜加強人員培訓工作

預算中心指出，海軍司令部108年度於「後勤與通資業務」業務計畫之「軍事單位裝備零附件購置及保修」分支計畫中，就「銳鳶系統委修」委製案，於「軍事裝備設施養護費」科目編列1億元。國軍現有無人飛行載具包括銳鳶無人機及紅雀無人機均編配於海軍，無人飛行載具具有避免人員傷亡、精巧靈活、隱密性高、維護費用少、機動性高及戰術運用特性等多項優點，為我國發展「創新 / 不對稱」戰力之關鍵項目之一。惟近年國軍無人飛行載具失事事故頻傳，機具損失不輕，相關訓練及維修作業顯待加強；又銳鳶無人機操作人員具有相當專業性且培育不易，目前取具合格證照之外部操作手人數有限，人員培訓工作亦顯刻不容緩。

預算中心表示，國軍現有無人飛行載具包括銳鳶無人機及紅確無人機，均交由海軍運用。陸軍司令部鑑於其偵搜裝備僅限地面，且區域侷限於7千公尺以內之範圍，缺乏海上遠距目標偵搜能力，為建立遠程目標偵搜能力，該部前於93年9月奉核國防部核定籌建「銳鳶無人機」隊，編列預算35億5,805萬4千元，採購8套系統(每套4架，合計32架)，納入95-100年度執行。該軍無人機隊成軍後，因考量近年中共及他國不明船艦對我國周邊海域頻密活動，並呈常態化趨勢，為利執行近海監偵與目標辨識，爰依國防部指示，於106年9月1日將「銳鳶無人機」之人員及裝備移交海軍司令部。此外，海軍陸戰隊因其偵監裝備(望遠鏡、夜視鏡)戰場偵搜縱深不足，搜索距離有限且缺乏靈活度，亦於104年度至105年度建案採購紅雀二型(UAS)無人機5套作業系統、飛行載具45架(其中15架為備份料件機)，決算數4,673萬元。

預算中心認為，國軍無人飛行載具近年失事事故頻傳，機具損失不輕，相關訓練及維修作業顯待加強。惟近年來國軍無人飛行載具失事事故頻傳，105年至107年6月底止，銳鳶無人機及紅確無人機均頻有撞山、墜海或墜毀跑道等事故發生(詳附表1、2），對國軍戰力之減損實屬不輕。如105年度迄今，銳鳶無人機已發生5次意外事故，雖有部分機身經撈回後送中科院修復，然原購置32架銳鳶無人機現僅餘28架可茲訓練運用。而紅雀無人機105年度完成購置30架後，106年度隨即發生3次墜海事故，致目前妥善架數僅餘27架。揆各年度事故發生原因，無論係因引擎轉速異常墜海、飛行高度不足撞山、高度保持不足碰撞河堤，或因瞬間陣風過大而墜海，多與人為操作不當、環境評估欠妥或機具維修保養欠佳等因素有關，實顯無人飛行載具之操作人員訓練及機件維修等作業，仍有頗大改善空間。

預算中心說，銳鳶無人機合格外部操作手人數仍極為有限，人員培訓顯刻不容緩。無人機雖有全球定位系統導航、自動飛行功能，但仍需由專業之操作員在地面指揮操作與指揮。現有銳鳶無人飛行載具系統操作專長合格簽證均由中科院航空研究所於完成人員訓練後，頒給「專長合格證書」授予各類別操作資格。審計部前於104年8月就「無人機飛行載具系統(銳鳶專案)軍事投資計畫執行情形」之專案審計報告即指陳：「…初級操作員為副操作手，日間起降任務需由中級以上操作員帶領執行…夜間任務需由高級操作員帶領執行…。」、「本案延遲成軍部署主要係具中級證照資格可執行日間起降任務之外部操作員人數不足…。」、「無人飛行載具系統(UAS)屬高單價裝備，人員承受裝備損、傷賠償壓力過大…導致人員留營率偏低…。」、「戰術偵搜大隊編配8套系統，外部操作員應有17員(含教官組1員)…。」均顯外部操作人員對於無人飛行載具之重要性且培育不易。依海軍司令部提供資料，截至107年6月底，領有合格證書之外部操作員(EP)人數仍僅12人，顯示加強操作人員之培訓工作刻不容緩。

綜上，無人飛行載具為我國發展「創新 / 不對稱」戰力之關鍵項目之一，惟近年國軍無人飛行載具無論銳鳶無人機或紅雀無人機，均頻傳失事事故，機具損失不輕，相關訓練及維修作業均有待加強。又無人機之操作人員具有相當專業性且培育不易，目前銳鳶無人機合格外部操作員人數又極為有限，海軍司令部允宜加強其培訓工作。

(中時 )