豐原葫蘆墩公園「大地調色盤」成孩子遊樂園

2018年11月13日 15:30 中時 盧金足

豐原葫蘆墩公園邀請藝術家創作4座地景藝術打造「大地調色盤」，兼具趣味與親子互動性質的地景裝置，吸引眾多親子同樂。（圖／台中市府提供）

花博三大展區之一的豐原葫蘆墩公園，透過既有公園及軟埤仔溪河岸進行景觀營造，第五區更以「水」為發想，邀請藝術家創作4座地景藝術打造「大地調色盤」，兼具趣味與親子互動性質的地景裝置，吸引眾多親子同樂，展現豐原葫蘆墩公園人文共好的核心理念。

2018台中花博不止展示花卉，也強調自然與社會間的共生關係，豐原葫蘆墩公園第五區以「水生、島嶼、蛻變、共棲、節氣」5大概念，拼組出花與萬物構築的各式繽紛色彩，規畫4座具趣味與親子互動性質的地景裝置，彷彿一個大地調色盤適合親子同樂。

其中，最受孩子們歡迎的「豐蕊織間」以多片編織網床為花瓣，打造富飽和色彩盛開花朵，應用風動球裝置設計花蕊，形成一處可隨意攀爬、穿梭、躺臥的空間，成為孩子們的大地遊樂園。

此外，花博開幕以來獲得許多好評，豐原葫蘆墩公園經市府整治及策布展後，成為居民休憩及旅客參觀的亮點，原本平日僅開放至19:00、每週五、週六開放至21:00，為便利地方居民，即日起每日均延長開至晚上9點，爸爸媽媽下班後可以帶孩子到葫蘆墩公園休憩、觀賞美麗夜景。

除了豐原大地調色盤之外，花博三大園區內也規畫許多親子共遊空間，后里森林園區部分，「榕樹下的遊戲場」提供砂坑、攀爬網、枯木穿梭隧道、平衡木、搖椅及不同高度之樹平台，可作為停留休憩時兒童遊戲與奔跑空間。

「台中精機奇幻樂園」以精機主題樹、三大展覽館、親子遊憩區、鈑金昆蟲、智能互動等五大元素構成，讓孩子們進一步對工具機和機械產業有嶄新的認知。

后里馬場園區讓深具人文歷史的后里馬場，結合「馬」與「花卉」，打造「花馬樂園」主題園區，園區內的第一馬廄及第二馬廄不僅保留歷史馬廄建築，更有親子騎乘、馬匹餵食、迷你馬互動，以及大台中山手線小火車、旋轉木馬等適合大人小孩一起來體驗的設施，歡迎親子共遊花博，帶著孩子聆聽花開的聲音。

(中時 )